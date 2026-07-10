初级大人必学！「鸡蛋浮水法」测试新鲜度 4指标判断过期蛋可否吃 鸡蛋放雪柜可摆几耐？

鸡蛋是港人厨房常备食材，不论是炒蛋、还是烘焙、酱汁调制皆不可或缺。但鸡蛋属易腐坏食物，各位初级大人又知不知道，鸡蛋买回家后冷藏可保存多久？如何快速知道其新鲜程度？及何时该果断丢弃？

鸡蛋｜新鲜度测试：浮水法

鸡蛋是家家户户的常备食材，但有时放雪柜内放到过期，又有没有方法可以得知鸡蛋新鲜度、可否继续食用呢？方法很简单，只要将鸡蛋放入一碗冷水中：

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鸡蛋平躺底部 ：非常新鲜。

：非常新鲜。 鸡蛋倾斜或直立于底部 ：已有一段时间，但仍可食用。

：已有一段时间，但仍可食用。 鸡蛋浮起：气室增大，代表老化，需进一步检查。浮起并非直接等于变质，而是提醒你应敲开检视。

新鲜度测试：用灯光照鸡蛋

另外，亦可用灯光照鸡蛋，如果发现鸡蛋尾部的气室越大，就代表鸡蛋越不新鲜。原理与放入水中相同，当鸡蛋不再新鲜时，蛋内的气体就会增加，令鸡蛋的气室变大。

鸡蛋｜敲开后的四指标判断新鲜度

敲开鸡蛋后，可按以下四指标判断新鲜程度。

闻气味：新鲜鸡蛋无明显气味。若有硫磺味或异味，请丢弃。 看蛋白：雾状蛋白代表新鲜（含二氧化碳）；完全清澈仅表示较老，但不代表坏掉。 检查蛋黄附近红点：这是排卵时微血管破裂造成的血斑，可安全食用。 注意异常颜色：

淡黄绿色 ：来自核黄素（维他命B2），代表安全。

：来自核黄素（维他命B2），代表安全。 粉红色蛋白 ：细菌污染迹象，宜丢弃。

：细菌污染迹象，宜丢弃。 亮色或虹彩般绿色蛋白：同样为细菌污染，宜丢弃。

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鸡蛋｜过期蛋还能吃吗？

港人工作繁忙，买鸡蛋后一不留神就很易把食物放过期。其实只要外观及气味检查合格（上述四大指标），即使超过包装有效日期的两、三周，鸡蛋通常仍可使用，惟仍建议尽快食用。

如果要吃超过有效日期的鸡蛋，必须彻底煮熟、蛋白及蛋黄要彻底凝固，避免半生熟，以免把鸡蛋的细菌吃进体内，导致身体不适。

鸡蛋｜放雪柜可摆几耐？延长保存小贴士

美国食品药物管理局明确指出，持续冷藏的完整带壳鸡蛋，可安全保存三周。这个时效远超过包装盒上的「贩售期限」或「有效日期」（最佳品质指标），两者皆非安全期限。若鸡蛋储存得当，即使超过日期数周，仍可安全食用。

延长保存贴士：

买回家后 不要水洗 ，若蛋壳有脏污，用干布擦拭即可，水洗反而可能将细菌推入蛋内。

，若蛋壳有脏污，用干布擦拭即可，水洗反而可能将细菌推入蛋内。 使用后尽快放回雪柜内层，避免长时间置于室温；鸡蛋切勿放在雪柜门架上，避免温度波动、影响品质；最佳位置为雪柜内层中后方，保持雪柜温度于摄氏4度或以下。

资料来源：Martha Stewart

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