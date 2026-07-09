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抽湿机水箱倒水仍发霉？空气清新机越开越多尘？达人教正确洗机保养防菌/防霉

食用安全
更新时间：07:30 2026-07-09 HKT
发布时间：07:30 2026-07-09 HKT

香港天气长期潮湿，抽湿机与空气清新机几乎成为每个家庭每日必开的家电。不过，若忽略定期清洁及保养，不但影响效能，更有机会令机内积聚灰尘、霉菌及细菌，反而影响室内空气质素。究竟哪些部位最容易藏污纳垢？丰泽顾客服务主任梁培洛将一一拆解。

达人教正确清洗保养抽湿机/空气清新机

丰泽顾客服务主任梁培洛分享抽湿机和空气清新机保养贴士，帮助大家用得更安心、更健康：

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抽湿机保养盲点1：忽略清洁隔尘网

不少人知道要定时倒水箱，却忽略清洁隔尘网。当隔尘网积聚大量灰尘，会影响抽湿效能，亦会增加机件负荷及耗电量。梁培洛表示：「抽湿机运作时会持续吸入室内空气，灰尘、毛发及悬浮粒子会积聚于隔尘网。如长时间没有清洁，不但抽湿效率下降，亦有机会产生异味。」

若家中较多灰尘或有饲养宠物，建议每2至4星期清洁隔尘网。可用吸尘机或清水清洗表面，并待完全干透后才装回。

抽湿机保养盲点2：水箱净倒水仍易生霉菌

虽然大部分用家会定时清空水箱，但水箱内壁的清洁往往容易被忽略。若长期处于潮湿状态又没有清洁，水箱内壁容易出现污垢、水垢甚至霉菌。梁培洛提醒：「即使每日倒水，仍建议定期用清水配合中性清洁剂清洗水箱内壁，避免细菌或霉菌积聚。」

如水箱出现黏滑感、黑点或异味，应立即彻底清洁；长时间不使用时，亦应先清空水箱及吹干机内湿气后才收藏。

空气清新机保养盲点1：越开越无效 可能是滤网已达使用寿命

空气清新机主要透过滤网拦截灰尘、花粉、宠物毛发及微粒污染物。当滤网累积过多污染物，净化能力便会逐渐下降。梁培洛指出：「很多用家认为机器仍然能够开启就代表运作正常，但实际上滤网如已达使用寿命，即使持续运作，空气净化效果亦会大打折扣。」

一般滤网约6至9个月便需要更换，可参考产品说明书或机身提示灯。用家亦不应完全依赖机器，日常仍要定期打扫家居、清理尘埃及毛发，减少污染物积聚，同时有助延长滤网寿命。

空气清新机保养盲点2：忽视机身出入风口

空气清新机的进风口及出风口容易积聚灰尘，日常可用干布或微湿软布擦拭机身，再以软毛刷或吸尘机清理缝隙。清洁前应先关闭电源及拔除插头。若运行时风量减弱、噪音增加或出现异味，可能是滤网积尘过多的讯号，应及早检查。

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出现5大异常情况须停用

梁培洛提醒，如果家中的抽湿机或空气清新机出现以下5种异常情况，便不建议继续勉强使用，应考虑寻求专业检查或维修，以免影响家居安全及家电寿命：

  1. 持续出现异味
  2. 噪音或震动明显增加
  3. 风量明显减弱
  4. 机身有漏水情况
  5. 清洁后问题仍持续出现

延伸阅读：潮湿天气必睇！抽湿机5大正确用法 专家：放对位置效果倍增

 

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