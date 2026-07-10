初级大人必学！记忆枕/毛毯忌机洗？专家点名超伤洗衣机9个陷阱 衣物漏拉拉链也中招！

洗衣服看似简单，但一步做错随时洗坏衣服兼洗衣机！有专家指出，有9大日常的洗衣习惯超伤洗衣机，其中记忆棉枕头及厚毛毯等绝对是机洗大忌；甚至连日常最易忽略的漏拉衣物拉链，亦是损毁洗衣机的元凶。

专家点名超伤洗衣机9个陷阱记忆枕/毛毯忌机洗？

据《Good Housekeeping》报道，清洁专家Carolyn Forté指出，现代洗衣机虽然相对坚固耐用，但像宠物毛发过多、散落的硬币等看似微不足道的小细节，都可能为洗衣机带来不必要的负荷，甚至导致机件故障。另一方面，某些物品，如记忆棉枕头和旧衣物质地过于脆弱，根本无法承受洗衣机强劲的搅拌和旋转。若不确定某件衣物是否适合机洗，请务必先查看衣物上的洗水标签或说明书。如有疑问，局部清洁或手洗通常比机洗更为安全。为避免洗坏衣物及损坏洗衣机，她盘点了以下9大不应直接放入洗衣机的物品及洗衣误区：

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1.极度脏的衣物

沾满沙子的毛巾、沾满宠物毛发的毛毯和满布泥泞的衣服，绝对不应直接丢进洗衣机。大量的泥沙或动物毛发不仅会损坏洗衣机，还会令全机衣服越洗越不干净。在机洗前，请先将特别肮脏的衣物拿到室外或垃圾桶上方抖掉泥沙，亦可先用黏毛滚筒清除大部分毛发。

2.实心记忆棉枕头

实心记忆棉枕头虽然能很好地支撑颈部，但千万不要放进洗衣机清洗，洗衣机的搅拌和高速旋转会破坏记忆棉的结构。这类枕头甚至连手洗都不适合，因为吸水后的重量可能会令记忆棉断裂变形，建议买一个可机洗的枕头套作日常替换。

3.加重毛毯或超重毛毯

虽然市面上有些大型加重毛毯声称可以机洗，但清洗前必须考虑洗衣机的容量限制。一般家用超大容量洗衣机通常可处理22至24磅的混合衣物，但如果单一件毛毡已重达20磅，就会对洗衣机造成极大负担。建议即使洗衣机能处理20磅衣物，也尽量不要用来清洗超过15磅的加重毛毯。

4.标示仅限干洗的物品

洗衫前务必先检查洗水标签，如果标签注明「只限干洗」，强行机洗可能会导致衣物受损、缩水或褪色。精致布料，如丝绸、羊绒、皮革、带有装饰的衣物，以及西装、晚装等正式服装，通常只能干洗。

5.复古及精致衣物

复古服装或由精致面料，例如真丝、羊绒、麂皮和蕾丝制成的现代服装，均不宜机洗。这些衣物应使用温和的洗衣液在冷水中手洗，或交由专业干洗。此外，百褶裙、皮革服装，以及任何带有珠宝、闪片、皮革贴片或精致饰边的衣物，都强烈建议以干洗方式清洁。

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6.未拉好拉链的衣物

无论清洗牛仔裤、外套还是床品，放进洗衣机前务必确保拉链已经完全拉上。未拉好的拉链齿在搅拌过程中极易勾住其他衣物，造成扯烂及破损。此外，使用网状洗衣袋时，也一定要确保洗衣袋的拉链已妥善拉好。

7.口袋里遗漏的杂物

将衣物放入洗衣机前，请务必检查所有衫裤口袋有没有遗漏的物品，例如硬币、锁匙、纸巾、旧单据或润唇膏等。润唇膏及纸巾在水中搅拌后会碎裂并沾满衣物，而硬币及锁匙等金属物品，更会损坏洗衣机。

8.皮革衣物

皮革在洗涤或高温环境下，极易出现龟裂、起皱或缩水变形。因此，皮褛、皮裤或皮制配件应采用手洗，或视乎需要进行局部清洁。

9.容易褪色的深色及亮色衣物

某些染料，尤其是红色和橙色，在洗涤时非常容易褪色，特别是全新未洗过的衣物。若与其他衣物混洗，随时会导致整机衣物都被染色。如果担心衣物会褪色，最安全的做法是单独手洗。

资料来源：《Good Housekeeping》

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