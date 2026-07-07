台湾爆毒油风波！大豆沙律油含一级致癌物 1300公吨毒油流市面｜附消委会推介21款5星食油
发布时间：16:00 2026-07-07 HKT
台湾近日爆发食安风波，中联油脂股份有限公司主动通报旗下大豆沙律油（沙拉油）验出一级致癌物「苯骈芘」（BaP）超标，涉及泰山、福寿、福懋等品牌，至少15款产品需下架回收，逾千吨毒油流入市面。事件引起大众对食用油安全的高度关注。本港消委会曾进行食油检测，发现仅3款样本完全不含污染物，另有21款获总评满分。
逾千吨毒油流入市面
据台湾卫生福利部食品药物管理署通报，中联油脂自4月起生产的大豆沙律油，检出苯骈芘含量超标，约1,300公吨问题油品已流入市场，部分更已外销。受影响范围广泛，除超市及零售店外，连锁餐饮集团王品、晶华酒店、路易莎咖啡、味王、卜蜂、争鲜、联华食品、桂冠、广达香等二百多家食品业者均受波及；有关当局更发现57所学校曾使用问题油品，正全力追查下架。
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「沙律油」是甚么？即大豆油/植物油
沙律油（沙拉油）名称源自日本食品公司「日清」，因开发出可生食且适用于沙律的油品，直接取名「沙拉油」以突显其特色，并沿用至今。香港一般称之为「大豆油」或「植物油」，是常见的烹调用油。
苯骈芘是甚么？国际公认一级致癌物
苯骈芘（BaP）属多环芳香烃（PAHs），被国际癌症研究总署（IARC）列为一级致癌物。它常见于有机物不完全燃烧、高温加工或环境污染中，具有高度亲脂性，容易累积于油脂类食品。虽单次食用未必即时危害，但长期反复暴露可能增加基因突变及癌症风险，尤其与胃癌、大肠癌及肝癌密切相关。
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消委会食油测试：21款获五星满分 仅3款零污染物
根据本港消委会测试报告，经过安全测试、营养素含量测试及其后测试后，50款食油样本中，有21款总评分获5星（满分），名单如下：
消委会食油测试：21款获五星满分 仅3款零污染物
消费者委员会曾检测市面50款食油，涵盖橄榄油、牛油果油、芥花籽油、花生油及调和油等。结果显示，仅3款样本完全未被验出污染物，反映生产过程中做到零污染并非不可能。
3款零污染物食油（安全之选）
- 「Carbonell」特级初榨橄榄油（西班牙，500毫升，约$55）
- 「Primo」有机葵花籽油（意大利进口，1000毫升，约$108）
- 「Showa」芥花籽油（日本，1000克，约$72）
21款获五星满分
根据消委会测试报告，21款获总评分获5星（满分）中，12款为特级初榨橄榄油，余下9款分别为牛油果油、芥花籽油、花生油、调和油，名单如下：
- 「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil
- 「TESCO」特级初榨橄榄油
- 「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction
- 「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil
- 「Meadows」Extra Virgin Olive Oil
- 「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
- 「百得利 Bertolli」特纯橄榄油
- 「乐家 Colavita」特纯橄榄油（冷压）
- 「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「Coosur」Extra Virgin Olive Oil
- 「加利奥 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
- 「La Tourangelle」Avocado Oil
- 「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
- 「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E)
- 「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)
- 「Spectrum Culinary」Organic Canola Oil (Expeller pressed)
- 「大昌食品 DCH Brand」优质纯正芥花籽油
- 「皇冠牌 Crown」极品花生油
- 「Costa d'Oro」Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)
- 「骆驼唛 CAMEL BRAND」花生特级食油
慎选食油3大贴士
台湾毒油事件敲响食品安全警号。消委会亦列出了选用食油贴士，尤其是在高温烹调情况下：
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不重复使用食油：烘焗时食油一般不会重复使用，因此变质风险较小。油炸时食油如需作多次重复使用，则建议使用单元不饱和脂肪酸含量较高的食油。
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所选食油的烟点应高于烹调温度：当烹调温度高于烟点时，食油会冒出油烟，而过量吸入油烟可影响健康。
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以下情况需将食油弃置并及时更换：当油炸用食油颜色明显变深；出现明显油膉味；于油炸温度出现冒烟或油炸时出现不易消散的奶白色泡沫。
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