台湾爆毒油风波！大豆沙律油含一级致癌物 1300公吨毒油流市面｜附消委会推介21款5星食油

台湾近日爆发食安风波，中联油脂股份有限公司主动通报旗下大豆沙律油（沙拉油）验出一级致癌物「苯骈芘」（BaP）超标，涉及泰山、福寿、福懋等品牌，至少15款产品需下架回收，逾千吨毒油流入市面。事件引起大众对食用油安全的高度关注。本港消委会曾进行食油检测，发现仅3款样本完全不含污染物，另有21款获总评满分。

逾千吨毒油流入市面

据台湾卫生福利部食品药物管理署通报，中联油脂自4月起生产的大豆沙律油，检出苯骈芘含量超标，约1,300公吨问题油品已流入市场，部分更已外销。受影响范围广泛，除超市及零售店外，连锁餐饮集团王品、晶华酒店、路易莎咖啡、味王、卜蜂、争鲜、联华食品、桂冠、广达香等二百多家食品业者均受波及；有关当局更发现57所学校曾使用问题油品，正全力追查下架。

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「沙律油」是甚么？即大豆油/植物油

沙律油（沙拉油）名称源自日本食品公司「日清」，因开发出可生食且适用于沙律的油品，直接取名「沙拉油」以突显其特色，并沿用至今。香港一般称之为「大豆油」或「植物油」，是常见的烹调用油。

苯骈芘是甚么？国际公认一级致癌物

苯骈芘（BaP）属多环芳香烃（PAHs），被国际癌症研究总署（IARC）列为一级致癌物。它常见于有机物不完全燃烧、高温加工或环境污染中，具有高度亲脂性，容易累积于油脂类食品。虽单次食用未必即时危害，但长期反复暴露可能增加基因突变及癌症风险，尤其与胃癌、大肠癌及肝癌密切相关。

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消委会食油测试：21款获五星满分 仅3款零污染物

根据本港消委会测试报告，经过安全测试、营养素含量测试及其后测试后，50款食油样本中，有21款总评分获5星（满分），名单如下：

消委会食油测试：21款获五星满分 仅3款零污染物

消费者委员会曾检测市面50款食油，涵盖橄榄油、牛油果油、芥花籽油、花生油及调和油等。结果显示，仅3款样本完全未被验出污染物，反映生产过程中做到零污染并非不可能。

3款零污染物食油（安全之选）

「Carbonell」特级初榨橄榄油（西班牙，500毫升，约$55） 「Primo」有机葵花籽油（意大利进口，1000毫升，约$108） 「Showa」芥花籽油（日本，1000克，约$72）

21款获五星满分

根据消委会测试报告，21款获总评分获5星（满分）中，12款为特级初榨橄榄油，余下9款分别为牛油果油、芥花籽油、花生油、调和油，名单如下：

「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil 「TESCO」特级初榨橄榄油 「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction 「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil 「Meadows」Extra Virgin Olive Oil 「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil 「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original 「百得利 Bertolli」特纯橄榄油 「乐家 Colavita」特纯橄榄油（冷压） 「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil 「Coosur」Extra Virgin Olive Oil 「加利奥 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil 「La Tourangelle」Avocado Oil 「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil 「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E) 「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed) 「Spectrum Culinary」Organic Canola Oil (Expeller pressed) 「大昌食品 DCH Brand」优质纯正芥花籽油 「皇冠牌 Crown」极品花生油 「Costa d'Oro」Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran) 「骆驼唛 CAMEL BRAND」花生特级食油

慎选食油3大贴士

台湾毒油事件敲响食品安全警号。消委会亦列出了选用食油贴士，尤其是在​​高温烹调情况下：

不重复使用食油：烘焗时食油一般不会重复使用，因此变质风险较小。油炸时食油如需作多次重复使用，则建议使用单元不饱和脂肪酸含量较高的食油。 所选食油的烟点应高于烹调温度：当烹调温度高于烟点时，食油会冒出油烟，而过量吸入油烟可影响健康。 以下情况需将食油弃置并及时更换：当油炸用食油颜色明显变深；出现明显油膉味；于油炸温度出现冒烟或油炸时出现不易消散的奶白色泡沫。

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