澳门消委会检测鱼肉制品 不含2种防腐剂 即睇10款安全名单

鱼肉中的不饱和脂肪酸有利人体脑部发育及预防心血管疾病，而以鱼肉作为原材料、加入不同配料及不同烹煮方式制成各种形态的鱼肉制品，不仅提供消费者营养，亦是具有独特风味的方便食品。为了解这些预包装食品会否被添加禁用或过量的防腐剂，澳门消委会早前与市政署食品安全厅于市面抽取10款经烹调鱼制品样本，对产品的防腐剂山梨酸及苯甲酸进行检测，结果显示全部样本不含两项防腐剂，符合相关法规要求。

澳门消委会检测10款鱼肉制品

根据《澳门消委会》，本次抽查的经烹调鱼制品样本共10款，由澳门消委会代表与市政署食品安全厅的工作人员以消费者身份，随机于本澳超级市场及食品公司购买。10款样本标示名称包括鱼蛋、鱼丸、鱼卷及鱼肉肠。标签声称产地为中国内地、日本、泰国、香港地区及澳门地区。

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是次检测依照本澳第7/2019号行政法规《食品中防腐剂及抗氧化剂使用标准》，经烹调鱼制品的山梨酸最大使用量为2000mg /kg、苯甲酸不得使用，经油炸的水产及其制品的山梨酸最大使用量是 1000mg/kg、苯甲酸不得使用。检测结果显示抽查样本的防腐剂含量符合法规要求。

检测项目

1. 山梨酸

山梨酸的毒性少而防腐效果好，对食品风味的影响亦少。根据市政署食品安全资讯网资料，山梨酸是常见的食品防腐剂，按照食安标准下使用一般不会对健康造成不良影响。

本次检测结果显示，10款样本皆未检出山梨酸。

2. 苯甲酸

根据市政署食品安全资讯网资料，现时的食品工业经常使用苯甲酸作为防腐剂，尤其在偏酸的环境下其防腐效果最佳，例如：碳酸饮料、腌制蔬果、肉制品和酱油等食品，以抑制酵母菌及霉菌等微生物生长，延长保质期限。当少量苯甲酸进入人体后，可迅速代谢并经尿液排出，所以只要在合理和合法的剂量范围内添加苯甲酸，对人体健康没有明显影响。

本次检测结果显示，10款样本未检出苯甲酸。

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澳门消委会测试10款经烹调鱼及鱼肉制品名单⬇⬇⬇

10款经烹调鱼及鱼肉制品安全名单

1. 四洲 鱼肉肠

标签声称产地：日本

重量：22g x 8

零售价（澳门元）：17.9

检测结果：✔️

2. Natori cheese in kamaboko spicy

标签声称产地：日本

重量：32g x 9

零售价（澳门元）：39.9

检测结果：✔️

3. NISSUI Thick Cheese Fish Sausage

标签声称产地：日本

重量：30g x 4

零售价（澳门元）：18.9

检测结果：✔️

4. 闸坡码头 黄金鱼旦

标签声称产地：中国内地

重量：250g

零售价（澳门元）：23.5

检测结果：✔️

5. 大洋肠 珍宝鱼肉香肠

标签声称产地：日本

重量：230g

零售价（澳门元）：24.9

检测结果：✔️

6. 元亨 白鱼蛋

标签声称产地：澳门地区

重量：225g

零售价（澳门元）：17.8

检测结果：✔️

7. 东洋水产 原味鱼肉肠

标签声称产地：日本

重量：45g x 3

零售价（澳门元）：12.9

检测结果：✔️

8. 珍宝炸鱼蛋长洲大鱼蛋

标签声称产地：香港地区

重量：265g

零售价（澳门元）：20.67

检测结果：✔️

9. 溢鲜 白玉鲜鱼丸

标签声称产地：中国内地

重量：225g

零售价（澳门元）：13.8

检测结果：✔️

10. 鲸鱼牌 鱼卷

标签声称产地：泰国

重量：150g

零售价（澳门元）：11.8

检测结果：✔️

选购及食用经烹调鱼及鱼肉制品卫生建议

向信誉良好的店舖购买经烹调的鱼及鱼肉制食品。

对于预包装的鱼肉制食品，应留意产品包装状况、标签上的食用期限及贮存方法。

进食时，若发现食品未彻底煮熟、存有或疑有异味或异物，则不应食用。

未及进食的鱼肉制食品应存放在清洁的食品容器内，并将其贮存于雪柜中（5℃以下），应尽早食用；进食前应将其彻底加热，不应翻热超过一次。

一般鱼肉制食品含热量和脂肪相对较低，但有部分预包装鱼肉制食品或带有酱汁的鱼肉制食品含较高的热量、脂肪和钠，消费者应留意保持均衡饮食，适量进食。

资料来源：澳门消委会

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