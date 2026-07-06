食安警号？苹果核切开惊现白丝霉菌 专家揭恐染「霉心病」这3款品种最高危

苹果是很多人经常吃的水果，有消费者购买进口苹果，切开后发现果核内出现白色丝状物，疑似发霉。医生解释，这样的苹果感染霉心病，最好不要吃，并列出几种最容易感染霉心病的苹果。

苹果果核有白丝别吃！

台媒报导，有市民购买进口苹果，切开发现疑似有菌丝，担心是否是保存不当，有食安疑虑。这也是该位市民两周内，第二度在同一所大卖场内买到相同情况的苹果。记者遂于相同卖场购买相同品项的苹果，随机挑选三个，就有一个中间严重发霉，甚至发黑。

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苹果感染霉心病因为室温湿度不当？

有专家解释，苹果开花时，真菌会透过花萼中的开口进入发育中的果实，或是有以真菌为食的螨虫将真菌孢子运输到果核中，当这些真菌的孢子从花萼进入果核中时，苹果就会遭受到感染，最常发生于开花期时潮湿的天气，一般称为霉心病（Moldy core）。感染霉心病的苹果若长期存放，有时候感染的部份会扩散到果肉中并导致果肉腐烂（Core rot）。

有消费者以为造成霉心病的原因，是室温湿度保存不当，但其实这是由果园中自然存在的许多不同种类的真菌感染所致，例如青霉菌（Penicillium）、链隔孢菌（Alternaria）和葡萄孢菌（Botrytis）等等。

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霉心病苹果难发现？

感染的苹果从外观上看起来和其他苹果无异， 如果从果肉往内切，可能不会发现果核里有发霉的情况。医生提醒，若中间已经发霉，最好整个都不要吃，因为可能会有菌丝已经渗入果肉。

3种苹果最易感染霉心病

从花萼延伸到果核有较大开口的苹果品种会特别容易受到感染， 例如：

富士苹果（Fuji）

五爪苹果（Red Delicious）

金冠苹果（Golden Delicious）

以下苹果因为花萼的开口较小，比较不易受到感染：

史密斯青苹果（Granny Smith）

布雷本苹果（Braeburn）

资料来源：《东森新闻》

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