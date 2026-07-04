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初级大人必学！锌盘有异味点好？专家教天然除臭法 倒漂白水恐伤管道！

食用安全
更新时间：18:00 2026-07-04 HKT
发布时间：18:00 2026-07-04 HKT

锌盘有异味？锌盘内排水管会积聚食物残渣、油脂和细菌，若不及时清理，不但传出阵阵异味，更可能引致堵塞，甚至滋生虫虫。专家建议，建立每周清洁习惯，配合正确方法，便能轻松保持厨房卫生，各位初级大人要留意！

锌盘发臭｜为何要定期清洁？3个警号揭脏物积聚

清洁专家指出，厨房锌盘排水管应每周清洁一次，以防止油脂、皂垢、食物残渣和矿物质积聚。若疏于打理，这些物质会逐渐硬化，腐蚀管道，缩短使用寿命；更会有以下情况：

  1. 难闻异味：食物残渣或油脂分解所产生，是最明显警号。
  2. 排水缓慢：油脂与残渣令管道变窄，水流不顺。
  3. 发出咕噜声：部分堵塞导致空气滞留，排水时发出异常声响。

此外，排水管周围若见到污泥、油脂薄膜或霉菌，都是内部堆积的明显迹象。定期清理不仅消除异味，更能预防堵塞，延长管道寿命。

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锌盘发臭｜勿倒漂白水、日常除臭3招

专家警告，切勿将漂白水或市面化学排水管清洁剂倒入锌盘，这些物质会腐蚀管道及软胶零件，混合使用更可能产生危险气体。同时，油脂、食用废油和咖啡渣也不应倒入，它们会在管道内硬化结块，造成严重堵塞。正确做法是食油宜用纸巾吸干再丢弃、食物残渣则放入垃圾桶。

若想保持锌盘清新，可养成以下习惯：

  1. 喷清洁剂刷洗：在排水孔位置喷上温和清洁剂，用刷子彻底刷净缝隙。
  2. 放置冰粒：在排水口放满冰块，低温能抑制细菌滋生，减少异味。
  3. 即时清理残渣：务必将滤网上的食物残渣及毛发清走，防止异物流入排水管、堆积发臭。

锌盘发臭｜天然清洁法：梳打粉＋白醋

专家推荐以梳打粉（碳酸氢钠）和白醋进行日常清洁，两者产生化学反应，能自然分解皂垢，无需使用刺激性化学剂。做法简单：

  1. 先开热水冲洗排水管数分钟，软化油脂。
  2. 将半杯梳打粉直接倒入排水管，再倒入1杯白醋，此时会产生气泡，有助分解污垢。
  3. 静置约10至15分钟，让反应充分发挥。
  4. 最后用热水彻底冲洗。每月重复一次，即可维持畅通。

锌盘发臭｜四字诀「截、滤、避、分」预防

除了清洁，预防同样重要。台北市工务局卫工处提出「截、滤、避、分」四字诀，适用于厨房及浴室排水管：

  • ：洗碗前先用餐巾纸擦拭碗盘，带走表面油脂，厨余分类回收，减少油脂排入管道。
  • ：在锌盘排水孔加装滤网，拦截食物残渣及毛发，防止异物流入。
  • ：避免将油漆、泥沙等装潢废料倒入排水管，施工时应做好保护措施。
  • ：仅将标示「可投入马桶」的卫生纸丢入马桶，且每次适量，避免一次性大量冲入。

 

资料来源：Martha StewartTaipei PWD

延伸阅读：初级大人必学！玻璃水渍如何清除？矿物沉积/皂垢是元凶 专家教整梳打粉糊 去渍免刮伤

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