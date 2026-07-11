初级大人必学！蚂蚁杀极都有超崩溃？厨房8大平价法宝竟是灭蚁神器 洗洁精+水喷洒都有效？

屋企涌现蚂蚁大军，杀完又有令人极度崩溃！其实灭蚁只要善用厨房8大平价法宝，其中洗洁精加水喷洒，就能轻松断绝蚁路。

厨房8大平价法宝竟是灭蚁神器 洗洁精+水喷洒都有效？

据《Southern Living》报道，蚂蚁作为常见的入侵性害虫，经常无孔不入地钻进花园、屋内及各种狭小缝隙。厨房里几乎所有食物都能吸引牠们，当发现蚁群踪迹时，往往为时已晚。虽然严重的虫害固然需要专业的灭虫公司处理，但其实只要善用厨房常见的平价日用品，就能轻松阻断蚂蚁的行进路线。灭蚁的关键在于了解蚂蚁的气味路线以及为何牠们总是杀之不尽。蚂蚁外出觅食时会留下气味痕迹，引导其他同伴前往食物源头。只要彻底清除这些气味路线，便能显著减少蚂蚁的活动。报道盘点了以下8种常见的家居灭蚁法宝：

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1.白醋

白醋是解决家中许多烦恼的热门天然良方，当中就包括对付蚂蚁。蚂蚁主要依靠气味来导航，而白醋浓烈的气味能轻易破坏这些气味痕迹。只需将等量的白醋和水混合，喷洒在厨房枱面、踢脚板、窗台，以及蚂蚁经常出没的入口处即可。虽然白醋不能彻底杀死蚁群，但能有效阻止蚂蚁再次重返同一区域。

2.柠檬汁

柠檬汁的酸性同样能干扰蚂蚁的气味路线，同时让厨房散发清新洁净的香气。建议将稀释后的柠檬汁喷洒在门框、窗台及任何可能钻入的缝隙，或直接用来擦拭发现蚂蚁踪迹的表面。

3.肉桂

食物柜里的那樽肉桂粉不只用来为甜品调味，其浓郁的辛香气味会让蚂蚁感到极度不适。可以把肉桂粉撒在蚂蚁的入口附近，或将肉桂精油用水稀释后喷洒，甚至将肉桂棒放在食物柜里，就能发挥极佳的驱虫作用。

4.咖啡渣

将咖啡渣放在蚂蚁出没的入口、盆栽或户外聚集地附近，其浓郁的气味能起到强烈的阻吓作用。还可以将咖啡渣与热水混合，直接淋在蚁巢上。

5.梳打粉

梳打粉是家居用途最广泛的物品之一，防治蚂蚁同样见效。在自制无毒灭虫陷阱时，可将梳打粉与糖混合，糖的甜味会负责将蚂蚁吸引，当蚂蚁进食后，梳打粉可能透过在牠们体内产生化学反应，从而将其杀死。

6.洗洁精

将洗洁精加水稀释后，直接喷洒在蚂蚁身上，或用来清洁牠们走过的表面，有助彻底洗走引导同伴寻找食物的费洛蒙痕迹。定期用温和的肥皂水或洗洁精水擦拭枱面和地板，能有效减少蚂蚁。

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7.薄荷

将薄荷精油用水稀释后，喷洒在蚂蚁可能进入的任何角落。建议每隔几天喷洒一次，直到看不见蚂蚁为止。不过，家中有饲养宠物的人士要格外小心，因为部分动物对高浓度的精油较为敏感。

8.粟粉

粟粉虽然没有驱除作用，但对付数量庞大的蚁群却很有帮助。只需在蚂蚁聚集的地方撒上大量粟粉，粟粉能起到阻挡作用将蚂蚁困在一处。这方法能暂时缓解大规模的蚁患，但并非长久之计。

报道指出，即使使用了最有效的居家除蚁方法，也必须配合良好的预防习惯才能发挥最佳效果。蚂蚁时刻都在寻找食物、水源和藏身之所，这意味著即使是极细小的食物碎屑或潮湿环境也会吸引牠们。建议日常保持枱面清洁、将食物妥善储存在密封容器中、及时维修漏水的水管，以及封好门窗周围的缝隙，从源头预防未来的虫害问题。若已采取以上措施后蚂蚁活动仍然持续，便应考虑联络专业的灭虫公司，由他们去识别蚂蚁种类并找出虫害的源头。

资料来源：《Southern Living》

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