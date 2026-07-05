食药有禁忌！盘点4种食物不可与药物同服 西柚+降血压药恐致命？牛奶也中招？

不少人以为服药时只要按时吞服便可，却忽略了某些食物与药物同时服用，会降低部分药物的疗效，轻则降低药效，重则引发严重副作用，甚至损害肝肾功能。有药剂师列出4种不可与一些常见药物同时服用的食物，大家务必留意。

食药有禁忌！盘点4种食物不可与药物同服

即使是看似健康的饮食习惯，也会影响药物的作用及效果。以下4种常见食物及饮品，绝不能与某些药物同时服用：

1. 西柚/葡萄柚

葡萄柚和葡萄柚汁会干扰肝脏中负责分解药物的酶，令血液中的药物浓度显著上升，增加副作用风险。药剂师指出，这类水果与他汀类降胆固醇药、降血压药及抗焦虑药物同服，可能引致肝损伤、肌肉损伤甚至肾衰竭。

此外，抗过敏药物「阿莱格拉」与葡萄柚同服，反而会降低药效。葡萄柚的影响可持续长达24小时，即使分开时间服药亦无法完全避免风险。

2. 绿叶蔬菜

绿叶蔬菜，例如羽衣甘蓝、菠菜、芥蓝和西兰花等，也需要注意。它们富含维他命K，而维他命K会干扰薄血药「华法林」的疗效。

摄取过多的维他命K会降低华法林的疗效，导致血栓形成。相反，服用薄血药的患者毋须完全戒吃绿叶蔬菜，但应保持摄取量稳定。服用薄血药的患者如果突然增加羽衣甘蓝或菠菜的摄取量，可能会影响血液指标。

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3. 乳制品

乳酪、牛奶及芝士等乳制品，与氟喹诺酮类抗生素（常用于治疗尿道炎及呼吸道感染）同服时，当中的钙质会与抗生素在肠道结合，阻碍药物吸收，降低疗效。患者或会发现服用抗生素后，感染症状未见改善。

此外，乳制品亦会影响甲状腺药物「左甲状腺素」（一种用于治疗甲状腺功能减退症和甲状腺癌的药物）的吸收，建议服药前后相隔至少4小时才进食乳制品。

4. 酒精

酒精并非食物，但同样值得关注。酒精会与镇静药物（如抗组织胺、止痛药、精神科药物）产生协同效应，导致过度嗜睡、反应迟钝，严重可致昏厥。

酒精亦会与多种药物互相干扰，包括关节炎药、过动症药、薄血药、糖尿病药、高血压药及安眠药等，可能引致肝损伤或心脏问题。与阿士匹灵或布洛芬等非类固醇消炎药同服，更会损伤胃黏膜，增加胃出血风险。

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食药有禁忌！安全服药3大贴士

药剂师团队提供以下实用建议，确保药物发挥最佳疗效：

咨询医生 ：服药前应向医生或药剂师查询正确服药方式，例如应空肚或饱肚服、能否与食物同服、需避开哪些食物或饮品。

：服药前应向医生或药剂师查询正确服药方式，例如应空肚或饱肚服、能否与食物同服、需避开哪些食物或饮品。 考虑服药时机 ：药物吸收会受胃酸度及食物影响，部分药物需空肚服用，部分则需随餐或高脂食物同服，以提升吸收率。

：药物吸收会受胃酸度及食物影响，部分药物需空肚服用，部分则需随餐或高脂食物同服，以提升吸收率。 建立规律的服药习惯：了解服药与进食的最佳时间，并养成习惯。可利用手机设定提醒，确保准时服药，避免漏服或误服。

资料来源：《EatingWell》

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