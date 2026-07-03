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晾衫方法大对决！实测4种常见晒法 日本专家实测「1方法」最快干 做错这个步骤竟浪费时间

食用安全
更新时间：19:00 2026-07-03 HKT
发布时间：19:00 2026-07-03 HKT

香港天气潮湿，遇上回南天或雨季，洗完的衣服往往晾几天都带有阵阵霉味，令人非常头痛。网上流传日本电视节目截图，教大家如何可以极快晾干衣服。根据日本气象协会与多位家事专家的实际测试，这种被称为「弓型晒法（弓なり干し）」的排列方式，就是能让衣物最快干燥的正确答案。不过，除了最强的「红色晒法」，坊间还有很多常见的晾衫习惯。今天就来拆解其他晒法的缺点，看看为甚么它们会拖慢衣服变干的速度。

1.弓型晒法 创造上升气流

首先了解一下「红色：弓型晒法」的科学原理。这种晒法是将长外衣、长裤等长款衣物挂在衣架两侧，而短袖衫、短裤等短款衣物则集中在中间排列。

之所以能大幅缩短整体干燥时间，核心原因在于它能在衣物下方创造高效的「上升气流」。当中间悬挂短衣物时，衣物下方会留出一个较大的空旷空间。周围的空气进入这个相对空旷的区域后，由于上方空间较大，会形成一个顺畅的空气通道。随著空气在中间聚集并向上流动，会产生微弱的上升气流（烟囱效应），这种持续流动的空气能迅速带走衣物表面的水气。

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2.均等晒法 导致干燥不均

对比之下，蓝色：均等晒法，缺点就非常明显。

这种依长度由长到短、像楼梯般渐进排列的晒法，会导致气流只能从单一方向通过。当风吹过去时，很容易在长衣物的那一侧形成空气滞留，水分无法顺畅挥发，最终导致整批衣服干燥不均匀，常常出现一边已经干透、另一边却依然湿漉漉的情况。

坊间还有很多常见的晾衫习惯。今天就来拆解其他晒法的缺点，看看为甚么它们会拖慢衣服变干的速度。(鱼浆夫妇@FaceBook﻿)
坊间还有很多常见的晾衫习惯。今天就来拆解其他晒法的缺点，看看为甚么它们会拖慢衣服变干的速度。(鱼浆夫妇@FaceBook﻿)

3.V字晒法 阻挡风道囤积水气

至于许多人顺手就会使用的绿色：V 字晒法（即长衣物挂在中间，短衣物挂在两侧），则是家事专家眼中的「中伏位」。

这种排列会让中间的长衣物把下方的空间完全阻挡。当周围的空气进入衣架下方后，会卡在中央被长衣物拦截，无法向上流动。空气一旦失去对流，水气就极容易在衣服之间囤积，反而延长了晾衫的时间。

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4.凸凹晒法 削弱风速形成乱流

最后一种是黄色：凸凹晒法，也就是长短衣物交错混杂悬挂、完全没有规律的晒法。

这种凌乱的排列方式，会导致气流在通过衣物之间的缝隙时，不断撞击到突出来的长衣物。如此一来，风速会被严重削弱，并在衣物表面形成无数个小涡流。因为无法形成有效的单向风道，水分被带走的速度自然就会大打折扣。

掌握了这4种晒法的利弊，下次晾衫时记得跟随「红色：弓型晒法」的黄金法则，把短衫留中间，就能利用天然风道帮衣服快速吹干了！

 资料来源： 鱼浆夫妇@Facebook

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