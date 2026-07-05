北上注意！ 广东酒店被爆唔换床单被套 毛巾风干后再用 医生警告恐染皮肤病 吁避免使用「1物品」

近年内地消费成为香港人周末及长假期的指定动作，罗湖等各大口岸每逢假日皆现人海，首季出入境港人已超过1,200万人次。然而，港人在规划行程、享受内地高性价比酒店的背后，卫生安全问题或许隐藏巨大隐忧。近日，有内地传媒针对广东多个城市的快捷酒店及国际品牌酒店进行「放蛇」实测，揭发极其恶劣的卫生黑幕。

隐形荧光剂现形 「一客一换」沦为谎言

《一线搜查》引述内地传媒报道，调查团队在多间酒店的枕头套、毛巾及水杯上，暗中涂上水溶性的隐形荧光标记。根据业界规定，当前一位客人退房后，酒店必须更换所有床上用品与毛巾，并进行彻底清洗和消毒。然而，当调查人员于翌日再次入住同一个房间时，在紫外线灯的照射下，枕头套上的荧光标记竟然清晰可见，原封不动；甚至连房间内的水杯也完全没有经过清洗与消毒。所谓的「一客一换」承诺，在多间知名的连锁与国际品牌酒店中彻底沦为谎言。

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揭洗衣厂偷工减料 冻水洗涤、高温烘干交差

酒店床单、毛巾一般会外判给洗衣厂处理。据内知情人士透露，酒店业竞争激烈导致利润暴跌，洗衣厂为了压低成本，往往在清洗过程中严重偷工减料。正常情况下，清洗枕头套、床单等高油脂用品，洗衣厂必须使用最低 65 度至 70 度的热水进行洗涤以达到去污及杀菌效果。但知情人士指，现时不少洗衣厂为了节省燃料费，全程改用冻水洗涤。

更令人震惊的是，部分供酒店桑拿部或健身室使用的毛巾，甚至连清洗程序都直接省略。洗衣厂仅将使用过的毛巾挑选出来，不经水洗，直接放进烘干机内烘干 10 分钟，将其「返热」并折叠好便送回酒店交差。相比起正常洗涤加烘干所需的 50 分钟，这种做法虽省时省钱，却将公众卫生置之不顾。

网民热议：从来都用返自己嘅浴巾

报导曝光后，随即引发大批网民热烈讨论，不少人直言对酒店的卫生状况感到震惊与无奈。更有曾任职酒店网友留言：「做过入门房务，真系好核突，五星酒店都系咁，仲话全世界国际级都系咁。」许多经常外出的网民纷纷表示：「出外住酒店我从来都用返自己嘅浴巾、面巾、牙杯、牙刷，用即用弃嘅床套、被套、枕头套。」 「其实全世界酒店都是如此，只能靠自己。」

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医生：大幅增患皮肤病风险 避免使用酒店毛巾

面对酒店毛巾与床单未能彻底高温清洗及消毒的情况，这些用品极易成为细菌和病毒交叉感染的温床。皮肤科医生陈厚毅指出，接触未经妥善清洗的酒店用品，会大幅增加感染各类皮肤病的风险：

细菌感染： 剂有金黄葡萄球菌的毛巾，接触皮肤后可引发严重的皮肤发炎。 真菌感染： 潮湿的毛巾易滋生真菌，可引发各类癣病。 病毒感染： 甚至连传染性软疣等病毒，也有机会透过不洁毛巾传播。

医生提醒，若市民入住酒店后发觉皮肤出现红、肿、热、痛等细菌感染迹象，应尽快就医并遵从医生处方使用抗生素。若出现痕痒或红斑等真菌感染症状，切忌自行乱涂类固醇药膏，否则非但无法根治，反而会令皮肤感染情况更加恶化。医生亦建议市民如欲减低感染皮肤病的风险，应尽量自备私人或一次性用品，尤其是本身患有湿疹或皮肤有伤口的人士，最好避免使用酒店毛巾与循环使用的拖鞋，并在入住时留意毛巾是否有熨烫后的整齐折痕及异味，以确保个人卫生。

资料来源：《一线搜查》

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