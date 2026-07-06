夏天香蕉惹果蝇点算好？买回家多做1个动作 只需30秒防虫卵孵化

炎夏买香蕉回家，总惹来一大堆果蝇！有灭虫专家教，买回家后只要多做1个简单动作，花短短30秒就能极速避免虫卵孵化。

香蕉买回家多做1个动作 只需30秒防虫卵孵化

鱼浆夫妇在Facebook专页发文分享X（原推特）网友经验，他称自己以前不知道，买了香蕉就直接吃，结果天气一热便爆发果蝇灾难。后来他请来专业的除虫人员到家中处理。专家则分享了一个方法：

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香蕉买回家后，立刻用流动的清水冲洗约30秒。

除虫人员表示，由于香蕉皮表面可能依附著大量肉眼难以察觉的果蝇虫卵。只要事先用水将果皮上的虫卵彻底冲走，基本上就能杜绝果蝇滋生。该网民跟著照做后惊叹，家中的果蝇真的神奇地消失了。

网民分享：2招低成本灭果蝇神技

除了用清水冲洗香蕉外，曾经有网民亦分享了多项实战经验，有助解决果蝇问题：

2招低成本灭果蝇神技：

若要捕杀果蝇，可尝试利用「白醋、洗洁精与水」按比例混合制成陷阱。白醋散发的酸甜气味能有效吸引果蝇飞入；而洗洁精的化学特性会破坏水的表面张力，使果蝇一旦接触水面便无法逃脱。

只需将一粒蒜头，放在香蕉的蒂头上，即可令果蝇退避三舍。其驱虫关键在于蒜头含有强烈的大蒜素，这种辛辣且具高度挥发性的气味，对绝大多数昆虫都有显著的驱避效果。不过要注意的是大蒜素在空气中极易氧化，建议将蒜头剥皮或切开，以释放更浓烈的气味。同时，由于蒜头的气味会随时间转弱，通常半天至一天后便需更换新鲜的切开蒜头，才能确保驱虫效力持续。

资料来源：鱼浆夫妇

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