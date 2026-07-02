衣物洗完比马桶污糟？洗衣机恐成「细菌大本营」滤网卡毛发、夹层藏霉菌｜附日常清洁攻略

你以为每日洗完衫，衣物就真正干净吗？洗衣机非自动杀菌器，若不定期清洁，便会成为微生物的温床。有医生分享，家用洗衣机若不定期清洁，可能成为细菌和霉菌的温床，令衣物从「脏水池」中捞上来，随时引发皮肤搔痒、红疹，甚至肠胃不适。想让衣服真正干净，就必须先令洗衣机本身保持清洁，守护家人健康。

洗衣机为何会变脏？80%细菌超标

重症科医生黄轩在个人Facebook撰文，指出洗衣机内部暗藏的卫生陷阱。洗衣机的污垢主要来自洗衣液使用过量，而超量的洗衣液会残留在洗衣机内，尤其是洗衣机夹层和底盘，形成污垢，这些污垢更可能比马桶细菌多。

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调查发现，家用洗衣机中约80%的细菌总数超标，超过一半检出大肠杆菌与霉菌。国际研究亦指出，洗衣机环境中可能残留耐药菌，进而污染衣物，甚至在医疗机构造成交叉感染。即使经过清洗与漂洗，衣物上仍可能残留革兰氏阴性菌与霉菌，证明「洗衣」并不等于「杀菌」。

滤网黑黏、筒槽夹层成霉菌大本营

黄轩医生指出，洗衣机外表光亮如新，但内部结构复杂，多个隐蔽位置容易积聚污垢。专业维修师傅拆开洗衣机后，常见以下惊人场面：：

滤网：卡住毛发与纤维，长期不清如同垃圾桶。黑黏一坨，散发异味。 内外筒夹层：潮湿缝隙最适合霉菌生长。筒槽刷洗时，水瞬间变成泥浆色。 底盘与排水管：残留水垢与洗衣粉，成为细菌繁殖区，如同从下水道捞出。

许多人惊觉每日穿着的「干净衣物」，竟然是从如此肮脏的环境中漂洗出来。

日常清洁 vs 专业拆洗

黄轩医生指出，消费者可以自行进行日常维护，但效果有限，建议定期进行专业拆洗：

1. 日常清洁：使用洗衣机时可配合含氧漂白剂清洁剂；洗后保持内筒通风，减少湿气积聚。

洗衣机清洗方法：

使用洗衣机槽自洁模式或一般清洗模式，开到最高水位。 加入洗衣机清洁剂或过碳酸钠，溶于温水后倒入洗衣机。 如果污垢多，可以在中间暂停，捞干净后再继续清洗。 洗衣机槽洗净脱水后，用湿毛巾擦拭底部污垢。 再用满水位的洗衣模式继续进行清洗，直至没有污垢为止。

2. 专业拆洗：建议每3至6个月聘请专业师傅进行一次拆机深层清洗。

研究证实，「含氧系漂白剂」能显著降低洗衣机与衣物上的细菌负荷，而单用醋或梳打粉效果有限。

资料来源：重症专科医生黄轩

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