肉桂不只用来煮食！盘点6大神奇家居用途 1招放衣柜极速驱除蛀虫

肉桂除了撒在咖啡、制作甜品或煮食，还有甚么用途？有专家盘点肉桂6大神奇家居用途，其中只需要简单1招放入衣柜即能极速驱除蛀虫，轻松打造健康家居环境。

盘点肉桂6大神奇家居用途 1招放衣柜极速驱除蛀虫

据《Southern Living》报道，从肉桂卷、圣诞曲奇、炖菜、墨西哥辣酱，甚至是青柠批，肉桂几乎能为所有菜肴增添一丝温暖的美味。还有不少人喜欢在拿铁上撒肉桂粉，或拌入燕麦粥中。肉桂除了在厨房用途广泛，在日常生活及家居打理上，其实也具备意想不到的神奇功效。报道盘点了以下6种肉桂的隐藏家居妙用方法：

【同场加映】咖啡渣直接倒落垃圾桶超浪费！可当洗洁精兼除鞋臭？即睇9大神奇隐藏用途

肉桂神奇家居用途

肉桂神奇家居用途

1.自制空气清新剂

只要在炉具上慢炖一锅香料，就能让家中一年四季都充满芬芳。做法十分简单，只需将肉桂棒及其他香料，例如丁香、柠檬片、橙片、苹果、迷迭香及生姜等，放入一锅水中，根据个人喜好慢火熬煮，并随时添加适量清水即可。

2.制作清洁膏

肉桂含有肉桂醛，具抗菌作用，而含有的丁香酚，则具防腐功效，因此是一种非常有效的天然温和清洁剂。只需将肉桂粉、梳打粉和水混合，制成带有天然香味的清洁糊，便可轻松清洁布满污垢的水槽、炉具及厨房枱面，除污之余更会留下甜美的肉桂香气。

3.充当植物天然杀菌剂

利用肉桂强大的抗菌及抗真菌特性，可将其当作盆栽的天然杀菌剂。只需将少量肉桂粉撒在室内盆栽或花园植物周围的泥土上，即可防止霉菌、白粉病及真菌滋生。若植物不幸染上真菌病害，可将1茶匙肉桂粉与2杯水混合制成喷雾，直接喷洒在植物的叶片及茎干上。

【同场加映】不只洗衣服！白醋4大神级隐藏功能大公开 这样做快速除贴纸残胶不留痕

4.驱赶害虫

肉桂不仅能保护植物免受真菌感染，更是驱赶害虫的神器。将肉桂粉撒在泥土上，可驱走蚂蚁、果蝇、蚜虫、螨虫及其他爬行昆虫，防止牠们啃食植物。此外，老鼠及其他囓齿类动物亦极度讨厌肉桂的气味；若在家居附近发现老鼠踪迹，洒上肉桂便是一种极佳的天然防御手段。虽然肉桂不能直接杀死害虫，但其气味足以令牠们远离。

5.驱除衣柜蛀虫

不妨用肉桂棒制作天然香囊，放入衣柜中。这不仅能有效驱除蛀虫，保护衣物完好无损，打开衣柜时更能闻到清新的辛香味。当肉桂棒的香味逐渐减弱时，只需及时更换新的香囊，即可保持强效的驱虫功效。

6.制作装饰品

可以把肉桂棒绑在花圈上、加入餐桌的摆设中，或直接将肉桂棒串成独特的花环。还可以用肉桂粉与孩子们一起制作带有复古香气的镂空装饰品，享受手作乐趣。

资料来源：《Southern Living》

延伸阅读：墙身发霉可致过敏哮喘 必学5步家居除霉 抽湿机湿度要设多少？摆放在家中何处？