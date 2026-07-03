储埋一堆衫先洗最悭水？ 原来一直用错！ 日本专家揭3大反效果 主妇必学「洗衣机使用」黄金法则

不少独立生活的「初级大人」为了悭水、悭电，同时贪图方便，总喜欢将脱下来的脏衣服积存一至两天，直到把洗衣机塞得满满的才一次过清洗。不过，日本知名洗衣研究员平岛理惠指出，这个自以为精打细算的观念完全错误！洗衣机内的衣物放得太多，非但洗不干净，甚至会弄巧成拙导致更嘥水、嘥电。到底洗衣机的「黄金洗衣量」是多少？立刻看看专家的详细分析！

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污糟衫裤塞满洗衣机 3大严重后果

很多人抱著「反正洗衣机开一次就是用这么多水，塞得越满越划算」的心态。但平岛理惠表示，这种盲目追求「大容量」的清洗方式，其实会对衣物和机器带来以下3大反效果：

无法彻底去污： 当洗衣槽被塞得密不透风时，衣物在滚筒内会失去翻滚和互相摩擦的空间，洗衣剂无法平均渗透每件衣服的纤维，导致汗渍和污垢依然残留。

细菌滋生引致异味： 由于水流无法有效带走所有脏污，洗完的衣服极易残留皮脂与细菌。衣服晾干后，不但没有洗衣粉的香气，反而会散发出一阵阵洗不掉的「汗臭味」或霉味。

增加耗损更浪费水： 衣服过重会令洗衣机的电机运转过载，加速机器老化。更糟糕的是，部分智能洗衣机会因为侦测到衣物过多、开头洗得不顺而自动追加冲洗次数，结果反而变得更费水费电。

污糟衫裤塞满洗衣机 3大严重后果

主妇必学7分满黄金法则

既然将洗衣机塞满是错误的，那每次洗衫应该放多少份量才最合适？平岛理惠提出了最完美的「黄金洗衣量」标准，不论是本地家庭常用的前置式（大眼鸡）还是顶置式（日本牌子叶轮式）洗衣机都同样适用：放入脏衣服后，洗衣槽顶部必须预留大约 20% 至 30% 的空隙（七分满）。这个预留的空间能确保衣物在机内有足够的跌落与翻滚动能，让水流、空气和洗衣剂彻底穿透衣物纤维，达到最高效的清洁与省水效果。

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2大正确洗衫省水习惯 衣服切勿长时间堆叠

除了拿捏好「七分满」的黄金洗衣量外，专家亦建议初级大人要养成以下两个正确的洗衫习惯，才能真正做到悭水、干净兼备：

第一招： 很多人习惯将脱下来的脏衣服、甚至洗完澡后的湿毛巾直接丢进洗衣机里累积。平岛理惠提醒，洗衣槽内部环境本就潮湿，衣服闷在里面一两天，会变成细菌与霉菌繁殖的温床。建议平时使用通风良好的洗衣篮存放脏衣物，待清洗时才放入洗衣机。

第二招：洗衣液或洗衣粉并非「放得愈多愈干净」。如果衣服多、洗衣剂放得更多，一旦洗衣机的水流冲洗力度不够，残留的化学物质不仅会损害衣物纤维，穿上身后更会刺激皮肤，引发敏感。市民应依照黄金洗衣量，并严格遵循洗衣产品标示的建议剂量投放即可。

资料来源：洗衣研究员平岛理惠

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