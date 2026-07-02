初级大人必学！玻璃水渍如何清除？矿物沉积/皂垢是元凶 专家教整梳打粉糊 去渍免刮伤

家中镜子、淋浴门或窗户上的水渍，不仅影响美观，更可能藏匿细菌，影响家居卫生。而这些雾状斑点、条纹和水环，其实是矿物沉积物与皂垢累积的结果。其实只要用对方法，大多数水渍都能安全清除，各位「初级大人」要留意！

水渍元凶是矿物沉积+皂垢！

专业清洁人员Isabella Flores解释，一般水内会含有钙和镁，当水分在玻璃表面自然风干后，这些矿物质便会残留，形成水渍。每次水滴蒸发而不被擦拭，矿物质便会不断累积，随时间变得更难清除。加上沐浴露或洗头水，结合成难洗的矿物皂垢沉积物。若长期忽略，矿物沉积物甚至可能侵蚀玻璃表面，造成无法以清洁修复的永久性损伤。

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清除水渍｜必备材料

白醋

水

洗碗精

梳打粉

玻璃清洁剂

软质海绵

超细纤维布

喷雾瓶

Isabella Flores提醒，切勿使用钢丝绒、金属刷或任何研磨性清洁垫，否则会在玻璃留下刮痕，令情况恶化。

清除水渍｜安全步骤

1. 先判断是沉积物还是侵蚀

清洁专家Kellsie Zapata建议，用手触摸玻璃表面：若感觉粗糙或有纹理，多为矿物堆积；若表面雾化但平滑，则可能已遭侵蚀，无法自行清洁。

2. 清除表面灰尘

先用清水彻底冲洗玻璃，避免清洁时灰尘刮伤表面。

3. 喷洒醋溶液

以等量白醋和水混合，均匀喷洒在玻璃上，静置5至10分钟。若沉积物较厚，可直接使用未稀释白醋，静置约30分钟。

4. 擦拭测试

用超细纤维布擦拭，若水渍已除，可跳至下一步。

5. 顽固沉积物用梳打粉糊

若仍有残留，将梳打粉、少量洗碗精和少许水调成糊状，用软质海绵以画圆方式轻柔涂抹。

6. 冲洗并擦干

彻底冲洗玻璃，再以超细纤维布擦干。

7. 玻璃清洁剂收尾

将玻璃清洁剂喷在布上，轻拭表面，呈现无条纹光泽。

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若仍无法清除怎么办？

若清洁后玻璃仍呈雾状且触感平滑，表示矿物质已造成永久性侵蚀。Zapata强调，这种损伤无法透过清洁修复。此时应联络专业玻璃修复技师，而非继续自行尝试。

玻璃水渍不仅影响视觉，也可能成为细菌滋生的温床。掌握以上方法，并养成定期擦拭玻璃的习惯，可有效防止矿物积聚，让家居环境保持清洁明亮。

资料来源：Martha Stewart

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