Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初级大人必学！玻璃水渍如何清除？矿物沉积/皂垢是元凶 专家教整梳打粉糊 去渍免刮伤

食用安全
更新时间：21:00 2026-07-02 HKT
发布时间：21:00 2026-07-02 HKT

家中镜子、淋浴门或窗户上的水渍，不仅影响美观，更可能藏匿细菌，影响家居卫生。而这些雾状斑点、条纹和水环，其实是矿物沉积物与皂垢累积的结果。其实只要用对方法，大多数水渍都能安全清除，各位「初级大人」要留意！

水渍元凶是矿物沉积+皂垢

专业清洁人员Isabella Flores解释，一般水内会含有钙和镁，当水分在玻璃表面自然风干后，这些矿物质便会残留，形成水渍。每次水滴蒸发而不被擦拭，矿物质便会不断累积，随时间变得更难清除。加上沐浴露或洗头水，结合成难洗的矿物皂垢沉积物。若长期忽略，矿物沉积物甚至可能侵蚀玻璃表面，造成无法以清洁修复的永久性损伤。

【同场加映】帽子放机洗秒变形？ 专家教棒球帽/针织帽/草帽处理秘诀  免变形不褪色

清除水渍｜必备材料

  • 白醋
  • 洗碗精
  • 梳打粉
  • 玻璃清洁剂
  • 软质海绵
  • 超细纤维布
  • 喷雾瓶

Isabella Flores提醒，切勿使用钢丝绒、金属刷或任何研磨性清洁垫，否则会在玻璃留下刮痕，令情况恶化。

清除水渍｜安全步骤

 

1. 先判断是沉积物还是侵蚀

清洁专家Kellsie Zapata建议，用手触摸玻璃表面：若感觉粗糙或有纹理，多为矿物堆积；若表面雾化但平滑，则可能已遭侵蚀，无法自行清洁。

2. 清除表面灰尘

先用清水彻底冲洗玻璃，避免清洁时灰尘刮伤表面。

3. 喷洒醋溶液

以等量白醋和水混合，均匀喷洒在玻璃上，静置5至10分钟。若沉积物较厚，可直接使用未稀释白醋，静置约30分钟。

4. 擦拭测试

用超细纤维布擦拭，若水渍已除，可跳至下一步。

5. 顽固沉积物用梳打粉糊

若仍有残留，将梳打粉、少量洗碗精和少许水调成糊状，用软质海绵以画圆方式轻柔涂抹。

6. 冲洗并擦干

彻底冲洗玻璃，再以超细纤维布擦干。

7. 玻璃清洁剂收尾

将玻璃清洁剂喷在布上，轻拭表面，呈现无条纹光泽。

【同场加映】落洗衣粉落越多越好？快洗模式非万能？ 专家拆解5大洗衫坏习惯 附正确清洗方法

若仍无法清除怎么办？

若清洁后玻璃仍呈雾状且触感平滑，表示矿物质已造成永久性侵蚀。Zapata强调，这种损伤无法透过清洁修复。此时应联络专业玻璃修复技师，而非继续自行尝试。

玻璃水渍不仅影响视觉，也可能成为细菌滋生的温床。掌握以上方法，并养成定期擦拭玻璃的习惯，可有效防止矿物积聚，让家居环境保持清洁明亮。

 

资料来源：Martha Stewart

延伸阅读：校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效

---

最Hit
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
8小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
9小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
8小时前
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
01:15
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
7小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
11小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
00:53
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
7小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
15小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT