初级大人必学！夏天垃圾桶易惹果蝇/苍蝇？达人教用1款平价香料 轻松对付蚊滋灾难

夏天气温高、湿度上升，垃圾桶及水果盘极易沦为果蝇与苍蝇的温床，引发「蚊滋灾难」！有达人分享，只需利用厨房1款常见的香料，便能驱走果蝇兼防蛆虫。

达人教用1款平价香料 轻松对付蚊滋灾难

据《Dengarden》报道，拥有数百万粉丝的外国居家达人Babs Costello近日在 TikTok上分享防虫秘诀，指出只需利用厨房常见的肉桂，就能轻松击退以下多种夏日常见的蚊虫。这段防虫影片在网络上引发极大回响，更有大批网民激赞：「这是我今天看到的最有用的帖子。」

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利用肉桂击退夏日常见蚊虫

1.蝇蛆和苍蝇

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及盖子上均匀撒上一层薄薄的肉桂粉，能有效阻挡小虫入侵。

2.果蝇

若不想果蝇飞近家中的水果盘，方法非常简单，只需在盘内放置几根肉桂棒，很快就能彻底摆脱果蝇在生果上盘旋的困扰。

3.蚊子

将两茶匙肉桂粉倒入量杯，加入四杯温水搅拌均匀并静置浸泡。其后将混合液过滤入喷壶，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗洁精。摇匀后喷洒于家居四周环境，即可有效驱蚊。

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5招灭果蝇大法 苹果醋+洗洁精都有效？

除了肉桂之外，大家亦能利用家中现有的简单材料，轻松自制高效的灭蝇工具：

1.自制「苹果醋+洗洁精」陷阱

准备一个干净的浅杯或切开的胶樽底，倒入苹果醋、果醋或喝剩的啤酒，因为发酵的水果与酒香酵素对果蝇有致命吸引力。若家中没有醋，亦可用一块香蕉皮或熟透的水果切片加少许水代替。随后滴入2至3滴洗洁精并轻轻搅拌，破坏水的表面张力，令果蝇一旦停留水面觅食便会立刻沉入水中淹死。最后用保鲜纸封紧杯口，用牙签在表面笃出数个小洞并放置于厨余桶或锌盆旁，果蝇钻入后便无法飞出。

2.天然精油防护棉球

果蝇对刺激性气味十分反感。市民可将薄荷、尤加利、丁香或香茅等天然精油滴在棉球上，放置于果蝇经常出没的区域作自然驱赶，能有效减少牠们聚集与产卵的机会。不过，精油挥发极快，只能作为短暂防护措施，无法根杀果蝇，必须配合环境清洁才能治本。

3.用黄色黏蝇纸

由于果蝇对黄色具备一定程度的趋光与趋色性，可在水果盘、厨余容器或垃圾桶旁边，直接摆放几张黄色的黏蝇纸。牠们极容易主动停靠在纸上而被黏住，日常只需定期更换即可。

4.捕蚊灯与市售诱饵的功效真相

不少人会尝试使用紫外光捕蚊灯来消灭果蝇，但临床发现效果极差。因为果蝇觅食核心依靠的是嗅觉而非视觉，捕蚊灯通常只能电死一般家蚊或蛾蚋，盲目开灯无法根治果蝇。相比之下，市面售卖的果冻膏状诱饵配方较为精准，且含有微量杀虫成分，加上膏状设计不易倾倒溢出，较适合放置于客厅或饭厅。

5.慎用化学杀虫剂

如果想快速解决眼前的飞虫问题，市面上亦有果蝇专用杀虫剂。虽然这类产品杀灭效果迅速，但适用范围有限。市民必须注意，严禁对著锌盆的餐具、砧板或未加盖的食物喷洒，以免造成二次污染。

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