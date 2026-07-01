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洗完都有酸馊味？夏日汗臭原来关衫事 研究揭聚酯纤维是元凶｜附拣选衣料贴士

食用安全
更新时间：12:00 2026-07-01 HKT
发布时间：12:00 2026-07-01 HKT

炎炎夏日，稍一活动便汗流浃背，但你有否发现，穿着某些运动衫后，汗臭味特别浓烈，即使清洗后依然残留「酸馊味」？加拿大亚伯达大学一项研究为此解开谜团：原来衣服材质才是汗臭的真正元凶，是聚酯纤维（Polyester）。炎热天气下又该选择哪种衣料最合适？了解科学原理，便能轻松告别尴尬体味。

酸馊味元凶：聚酯纤维令臭味卡住难洗走

亚伯达大学纺织服装系研究员Rachel McQueen博士领导的团队，将不同纤维浸泡在模拟汗液中，分析其吸附及释放臭味化合物的能力。结果发现，棉（Cotton）和黏胶纤维（Viscose）等植物性纤维素纤维，吸附并释出的臭味化合物数量较少；而聚酯纤维、尼龙（Nylon）和羊毛（Wool）则释出较多难闻气味。

McQueen博士解释：「聚酯纤维属于『疏水』材质，却非常『亲油』。汗水中的脂肪酸和挥发性有机化合物会被牢牢锁在纤维内部，一般清洗难以完全移除。随着衣物反复穿着、清洗，残留的臭味油脂不断积聚，再度接触皮肤时便会释出酸臭味。」

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贴士1：棉与黏胶纤维较佳 尼龙羊毛通风即可

研究发现，虽然尼龙和羊毛初期会吸附大量臭味化合物，但它们释放的速度较聚酯纤维快。经过24小时后，尼龙和羊毛的臭味化合物排放水平已大幅下降，接近植物性纤维素纤维的水平。因此，McQueen博士建议：「聚酯纤维衣物必须清洗才能去除异味；但尼龙和羊毛衣物不一定需要即时清洗，挂在通风处晾一晾，臭味便会消散。」

因此，在运动或炎热天气日子，可优先选择棉、黏胶纤维或两者混纺的衣物，减少臭味残留。日常上班出门，可选择尼龙或羊毛材质，回家后挂在通风处晾干即可，无需频繁清洗。

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贴士2：避免聚酯纤维 标榜抗菌也未必有效

McQueen博士指出，消费者选购运动衫或日常衣物时，若担心汗味问题，应尽量避免聚酯纤维。即使产品标榜「抗菌」，由于纤维化学结构与汗液臭味化合物的相互作用，抗菌功能也未必能有效中和异味。若无法避免，每次穿着后应尽快用适当清洁剂彻底清洗，并在阳光下晾晒，助分解残留油脂。

她希望研究结果能推动纺织业界研发改良版聚酯纤维，使其更吸水、更少吸附脂肪酸，从源头解决问题。

资料来源：YNET

延伸阅读：速干衣越洗越臭？揭布料纤维成细菌温床 吸汗快干却易藏污 附3大除臭秘诀

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