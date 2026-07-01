初级大人必学！两个月不吸床褥污垢惊现大量「蛋白粉」专家：起床立即折被反助长尘螨滋生 附清洗床具指南

香港天气长年潮湿闷热，正正是室内过敏原「尘螨」繁殖绝佳温床。早前有网民在社交平台Threads上分享，指自己持除螨机清洁床铺时，竟然吸出惊人的污垢，他无奈自嘲：「两个月冇吸床褥，吸完得到10g免费（蛋）白粉，多谢尘螨们呢两个月嘅陪伴。」相片中堆积如山的粉末随即引发热议，有网民随即纠正「其实𠮶啲主要系皮屑」。

尘螨 VS 皮屑 两者关系超紧密！

针对Threads上的讨论，不少心细的网民指出，除螨机吸出来的白色粉末，绝大部分其实是人类每天新陈代谢掉落的「皮屑」，而非尘螨活体。然而，这并不代表床铺很干净。有患有严重湿疹的网民留言解释，皮屑正是尘螨最爱的食物。医学研究亦证实，真正导致人类皮肤过敏、诱发湿疹或鼻敏感的，往往不是尘螨本身，而是尘螨的尸体及其排泄物。据统计，全球约有10%的人口以及高达80%的过敏症患者，皆对尘螨的排泄物有严重的过敏反应。一般家庭的床褥中，可能潜藏着多达100万只尘螨，若不定期清理，极易引发皮肤病、鼻腔刺激，甚至加剧哮喘等严重呼吸道问题。

比较 尘螨 皮屑 本质 节肢动物（活体），以人类脱落的皮屑、毛发维生。 废弃物，人体每天自然代谢、剥落的老废角质。 外观形态 属于微小生物，约0.2至0.3毫米，呈半透明乳白色，肉眼无法看见，需在显微镜下观察。 肉眼可见的细碎白色粉末或片状物，大量堆积时呈现灰白色的皮屑粉末。 出没位置 藏身于温暖、潮湿且易积聚皮屑的布料中（如床垫、枕头、被褥、地毯、布沙发）。 会随机散落在衣物、梳子、床单表面，或积累在梳化缝隙中。 造成的影响 尘螨本身的排泄物与尸体是强烈的过敏原，会引发打喷嚏、流鼻水、鼻塞或皮肤发痒等过敏反应。 本身无害，但大量积聚时会吸引尘螨来觅食与繁殖。

起床即折被反沦尘螨温床

多年来，不少家庭的传统观念都认为「起床后立即整理床铺」是良好政理习惯。然而，英国伦敦金斯顿大学（Kingston University）的一项研究却颠覆了这个传统。

研究指出，人类在睡眠期间，身体会透过汗水和呼吸释放大量的热量与湿气。如果起床后立刻把被子整齐折好，这些水分和温暖的体温就会被牢牢困在被窝与床褥之间，形成一个温暖潮湿的微型「小温室」，反而为尘螨创造了极佳的繁殖环境。相反，如果不整理床铺，反而能让残留的水分迅速蒸发，使床铺环境变得干燥，从而令尘螨因脱水而死亡。

早前有网民在社交平台Threads上分享，指自己持除螨机清洁床铺时，竟然吸出惊人的污垢，他无奈自嘲：「两个月冇吸床褥，吸完得到10g免费（蛋）白粉，多谢尘螨们呢两个月嘅陪伴。」（Threads@l______ch）

起床后宜先掀被通风一小时

专家强调，这并不代表市民可以从此懒理床铺，而是应该「调整整理的时间」。最理想的防螨做法是起床后不要立刻折被，应顺手将被子掀开，并打开房间窗户，让被褥和床褥通风至少1小时。

透过新鲜空气的流通，能有效分散床铺间残留的水分、降低整体湿度，令尘螨失去生存的基本条件。对于行色匆匆的香港打工仔而言，若赶着出门上班，大可将被子摊开通风，待晚上回家后才整理，确保床铺干爽。

除尘螨简单5招

床具深度清洁黄金时间表

除了改变起床折被的习惯，专家亦提供了以下公认的床具清洗与消毒频率，助市民彻底远离「玻璃肌」与气管敏感：

床具类别 清洁频率 清洁方法建议 床单、被袋 每周 1 次 使用洗衣机配以洗衣液，并尽量以高温洗涤以杀灭细菌与螨虫。 床褥深层清洁 每月 1 次 定期使用设有高效滤网的吸尘机或家用蒸气清洁器，清除深层皮屑与虫卵。 羽绒被、枕头 每 6 个月 1 次 进行全面清洗及彻底烘干，防止内部棉絮因受潮而发霉滋生尘螨。

资料来源：Threads@l______ch

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