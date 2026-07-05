初级大人必学！8424/甘美/黑美人西瓜点拣好？买西瓜只识拍打听声？即睇6招拣瓜法 附4大忌食人群

炎夏吃西瓜消暑，面对8424、甘美及黑美人等大热品种，到底要怎样挑选？《星岛头条》综合网上资料、营养师、中医师的建议，帮大家分清西瓜品种、掌握选择熟瓜方法，并提醒高危族群切忌过量进食，让大家吃得开心又放心。

8424/甘美/帅童/华宝/黑美人西瓜怎样选？

市面上的西瓜品种繁多，近年大热的「8424」、「甘美」及经典的「黑美人」到底有何分别？综合网上资料，为大家拆解5大西瓜品种特色，口感与甜度各有不同：

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8424西瓜（又称麒麟瓜）：采用新疆哈密瓜的种植技术研发而成。特点是外皮较薄、果肉红润且无籽，糖度可高达14至15度。市面最常见的正品通常配有红色的「8424」标签。 黑美人：果实呈长椭圆形，果皮呈黑绿色且条斑不明显，重量约2.5至3.5公斤。肉色深红，肉质爽口多汁，糖度约12至14度，品质甚为优良。 甘美西瓜：外形呈细长的椭圆形，皮薄无黑核，果肉较红。其口感极佳且非常爽口解渴，甜度更高达15%以上。 帅童西瓜：果皮绿色带有齿条及蜡粉，果皮较韧。果肉呈红色，无籽或仅有极少量的白色瘪籽。中心糖含量约11.8%，边缘糖含量约9.2%，口感良好。 华宝（大西瓜）：果型为长椭圆形，果皮淡绿色并带有网纹。肉质脆嫩，体积庞大，重量可达12至17公斤。

6招选西瓜秘诀 西瓜1颜色代表过熟

买西瓜只懂拍打听声？据健谈网站资料，台湾高雄市凤山医院营养治疗科廖嘉音营养师指出，除了常见拍打听声音的方式外，只要仔细观察西瓜的各个部位，就能轻松挑选出成熟好吃的西瓜：

6招选西瓜秘诀

6招选西瓜秘诀

6招选西瓜秘诀：

观察果形： 宜选择头尾大小匀称、圆润光滑的果实。若外形如柚子般头小尾大，或表面有如沟瓣般的凹陷，风味通常较差。

宜选择头尾大小匀称、圆润光滑的果实。若外形如柚子般头小尾大，或表面有如沟瓣般的凹陷，风味通常较差。 观察瓜纹： 小玉西瓜的深绿色瓜纹较明显，可仔细观察直条瓜纹宜宽阔、横条瓜纹则以紧密排列为佳；若是大西瓜的深绿色瓜纹较不明显，但仍可作为辅助判断的依据。

小玉西瓜的深绿色瓜纹较明显，可仔细观察直条瓜纹宜宽阔、横条瓜纹则以紧密排列为佳；若是大西瓜的深绿色瓜纹较不明显，但仍可作为辅助判断的依据。 观察颜色： 成熟的西瓜应呈现漂亮的碧绿色，但底部贴地处日晒较少，该处若呈现黄色或淡黄色，代表西瓜已成熟；若颜色退成淡绿色，则可能已经过熟。

成熟的西瓜应呈现漂亮的碧绿色，但底部贴地处日晒较少，该处若呈现黄色或淡黄色，代表西瓜已成熟；若颜色退成淡绿色，则可能已经过熟。 观察果梗： 连接瓜藤的果梗若呈弯曲状，代表西瓜生长于主枝，水分及养分较足，品质优于果梗直立的西瓜。此外，瓜蒂根部若有轻微内凹，亦表示果实已成熟。

连接瓜藤的果梗若呈弯曲状，代表西瓜生长于主枝，水分及养分较足，品质优于果梗直立的西瓜。此外，瓜蒂根部若有轻微内凹，亦表示果实已成熟。 观察瓜脐： 西瓜底部的瓜脐圆圈宜小而窄、外型完整且按压时带有弹性。若瓜脐已破裂，恐有受虫害风险，应避免购买。

西瓜底部的瓜脐圆圈宜小而窄、外型完整且按压时带有弹性。若瓜脐已破裂，恐有受虫害风险，应避免购买。 聆听轻拍声：轻拍西瓜腰身时，若发出低沉的「咚咚」声响并带有轻微震动感，表示水分充足；若声音过于清脆，则代表水分较少。

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4类人群应限制西瓜进食量

西瓜虽然富含脂溶性维他命，但并非人人皆宜。据健康医疗网网站资料，台北慈济医院中医部主任游明谦医师提醒，西瓜属性较寒，进食份量最多以一个手掌为限，他更特别点名以下4类高危人士应限制进食量：

1.容易腹泻体质

西瓜属性甘寒，若本身体质寒凉、肠胃不佳、容易咳嗽、腹泻体质、大便不成形或软稀感、肠胃敏感不宜吃太多西瓜。吃偏寒的西瓜容易引发肚泻，其原因众多，包括脂溶性维他命摄取过多无法吸收、自律神经系统改变导致肠胃敏感，或是食物过敏等。这类人士并非完全不能吃，但必须密切注意摄取份量及自身症状的稳定性。

2.糖尿病患者

糖尿病患者必须严格控制进食西瓜的份量，以免血糖急速飙升。每100克西瓜的热量约为35kcal，虽然看似不高，但若饭后吃下一大盘，热量随时高达100至200kcal，相等于吃下一整碗白饭。若糖尿病患者饭后进食大量西瓜，会导致血糖控制极度不理想。建议每次最多以一个手掌大小为限，并应优先选择高纤维的水果，避免血糖迅速上升。

3.肾病及需限制水分人士

西瓜的含水量高达93%，一口接一口虽然非常解渴，但对于必须「限水」的病人而言却是极大的隐患。正在洗肾、肾功能不全、患有慢性肾病或心脏衰竭的患者，必须小心控制水分摄取量，可能会令患者出现气喘加剧的情况，或者是肾脏水分排不出去，所以要注意食用的份量。

4.患有哮喘或呼吸道疾病人士

哮喘的小童吃瓜果类特别容易引发咳嗽。根据他多年的临床经验，每5个人当中就有1个会对西瓜过敏，西瓜很可能就是过敏体质者的致敏原。因此，患有呼吸系统疾病、哮喘或属过敏体质的人士，若吃完西瓜后出现咳嗽问题，应尽量改为少量摄取。

游医师建议，饮食应符合中庸之道，西瓜虽好但适量即可。为了发挥西瓜最大的营养价值及保护肠胃，他指出，西瓜富含脂溶性维他命，这类维他命必须配合油脂才能被人体吸收，不像水溶性维他命般能随时吸收。因此，在正餐后进食西瓜，营养吸收效果最佳。此外，天气炎热，大家都会将西瓜放进雪柜保存以防细菌滋生。然而，西瓜本身属性寒凉，若经过冷藏后直接吃下肚，极易刺激肠胃导致敏感。建议从雪柜取出后，先在室温放置一会回温后才进食。若进食后感到身体不适，应即时调整食用量。

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