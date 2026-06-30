澳门消委会检测即热预制食品 沙门氏菌恐致急性发热/腹泻/呕吐 即睇10款安全名单

便利店及超市内各种以低温保存的即热预制食品，只需以微波炉等加热后即可直接食用，非常方便。但由于这类提前煮熟的预制食品保质期较短，若在制作、运输，以及存放等环节处理不当，有机会导致细菌含量超标。有见及此，澳门消委会曾与市政署食品安全厅合作，对10款即热预制食品进行检测，结果显示全部样本的细菌含量均未见异常，符合相关指引要求。

澳门消委会检测10款即热预制食品

抽查的即热预制食品样本共10款，种类包括饭、肉串、鸡髀、碗仔羹以及意粉。所有样本于便利店购买。样本标签声称产地为内地及香港。是次检测依照澳门GL 009 DSA 2015《即食食品微生物含量指引》作为判定标准，对样本的致病性微生物包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、产气荚膜梭状芽孢杆菌及蜡样芽孢杆菌进行检测。

4项细菌检测结果全部合格

澳门消委会检测了4种常见于食物的致病细菌，所有样本均符合安全标准：

1. 沙门氏菌（Salmonella spp.）

常见于禽畜及肉类。进食受污染食物后6至72小时内可出现发烧、腹痛、腹泻等症状，一般患者可在2至7天内自行康复。检测规定样本中不得检出，结果全数合格。

2. 金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）

广泛存在于人体皮肤及鼻腔。若食物存放温度不当，细菌会繁殖并产生耐热毒素，可引致食物中毒。检测规定每克样本不得超过1万个菌落，全部样本合格。

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3. 产气荚膜梭状芽孢杆菌（Clostridium perfringens）

常见于泥土及动物肠道，未彻底煮熟或存放不当的食物可能受污染，进食后可引致发烧、呕吐、腹痛及腹泻。检测标准与金黄色葡萄球菌相同，全部样本合格。

4. 蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）

存在于环境中，常见于米饭、蔬菜等食物。该菌可产生耐热孢子，储存温度不当会引致繁殖。检测规定每克样本不得超过10万个菌落，全部样本合格

澳门消委会测试10款即热预制食品名单⬇⬇⬇

即看10款即热预制食品名单

1. 7 SELECT 黑椒鸡髀

规格：210g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：23.00

检测结果：✔️

2. 7 SELECT 南洋咖喱鸡肉串

规格：80g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：12.00

检测结果：✔️

3. 7 SELECT 碗仔羮

规格：220g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：15.00

检测结果：✔️

4. 7 SELECT 腊味糯米饭

规格：350g

标签声称产地：香港特区

零售价（澳门元）：25.00

检测结果：✔️

5. CIRCLE K 台式卤肉菜饭

规格：450g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：26.00

检测结果：✔️

6. CIRCLE K 台式香肠肉燥菜饭

规格：450g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：26.00

检测结果：✔️

7. eat east 鲜茄牛肉酱意粉

规格：450g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：32.00

检测结果：✔️

8. eat east 豉汁凉瓜排骨饭

规格：550g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：32.00

检测结果：✔️

9. 饭饭店 凤爪排骨饭

规格：490g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：22.50

检测结果：✔️

10. 饭饭店 梅菜扣肉饭

规格：490g

标签声称产地：内地

零售价（澳门元）：22.50

检测结果：✔️

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对即热预制食品之选购及食用卫生建议

向信誉良好的店舖购买。

留意食品的食用期限、包装情况，以及贮放条件，不要购买和食用已过期、包装破损或没有适当冷存的需翻热的预制食品。

食用前应按包装上标签标示的温度及时间进行加热，并尽快食用。

如对食品的卫生状况及质量存有疑问，则不应购买或进食。

应保持均衡饮食，购买时留意包装上配料成分及营养标示等资料，适量食用。

资料来源：澳门消委会

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