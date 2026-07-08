洗米水倒掉超浪费！专家揭5大神奇隐藏用途 竟可作天然洁面兼当爽肤水？

每日煮饭的洗米水习惯直接倒掉？有专家指出，洗米水蕴含天然矿物质及植物油脂，具备5大隐藏用途，其中能充当天然洁面和爽肤水。

洗米水5大神奇隐藏用途 竟可作天然洁面兼当爽肤水？

据日媒《grapee》报道，煮饭的第一步必然是洗米，洗米是一个为白米「抛光」的重要准备步骤，能有效去除米糠和杂质，大幅提升米饭煮熟后的品质。一般人通常会将洗出来的呈乳白色的洗米水直接倒落水槽，但洗米水绝非废水，当中含有适量的天然矿物质和植物油脂，在日常生活中有多达5大用途：

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洗米水5大神奇隐藏用途

1.洗碗

洗米水中的淀粉质具有极佳的吸油作用，清洗带有油污的碗碟或厨具时，可先用洗米水冲洗一次，再用清水彻底洗净，这样能大幅减少洗洁精的用量。此外，若塑胶饭盒吸附了食物异味，可用洗米水浸泡一整夜来去除臭味。不过，洗米水富含营养，容易滋生细菌，因此浸泡后必须将容器彻底清洗干净。

2. 地板清洁

洗米水含有天然植物油，用来擦拭木地板会产生类似打蜡的光泽效果。不过，使用洗米水抹地前建议先加入清水稀释，以免损害地板表面。

3.为植物提供所需的营养物质

洗米水营养丰富，非常适合用于园艺和浇灌盆栽。若每次洗米后都将洗米水倒入盆栽，积水容易导致植物根部腐烂，因此必须适量使用。

4.去除食物表面的杂质

洗米水中的矿物质能与食物中的苦味结合，从而产生中和作用。在烹饪准备时，洗米水可用来去除干萝卜、竹笋、鳕鱼、鲱鱼等的苦味。

5.美容

米糠与洗米水一直被视为天然的美容佳品，不仅可用作日常洁面，更能充当天然爽肤水。洗米水中的天然成分能为肌肤提供充足水分。不过，若打算将洗米水用于面部护肤，务必在使用前进行皮肤敏感测试，以检查是否会产生过敏反应。

资料来源：《grapee》

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