夏天食油/坚果放厨房易变坏？专家点名5种食物须转放雪柜 延长保质期兼防霉

不少人习惯将食用油、坚果等食物放置于常温，但高温会令其极速氧化，甚至发酸发霉。有食品专家点名5大「怕热」食材，警告夏天必须转放雪柜冷藏。

专家点名5种食物须转放雪柜 延长保质期兼防霉

据外媒《EatingWell》报道，虽然常温食品不一定要冷藏，但在室温持续高于摄氏27度的高温下，随时会加速变坏。食品储物柜应保持阴凉、黑暗和干燥，最理想的保存温度为摄氏10至21度。高温、潮湿及光照会引发食物内部的化学反应，降低风味及营养价值。食品安全专家Wade Syers亦警告，对于已经开封或包装破损的食品，高温更会加速病原体滋生。为免食物变质，以下5款是夏天必须转放雪柜冷藏的食材：

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专家点名5种食物须转放雪柜

1.食用油

脂肪含量高的食物在高温下最易变质，因为温度升高会加速脂肪氧化，产生酸败或异味。若家中厨房没有开冷气，最好将食用油，特别是橄榄油、坚果油和籽油放进雪柜冷藏。若冷藏后变得浑浊或凝固属正常现象，使用前只需让其恢复至室温即可。

2.坚果和种子

虽然坚果和种子通常不需要冷藏，但夏威夷果仁、松子、核桃及碧根果等的脂肪含量极高，在高温下极易氧化，导致口感变差，甚至产生苦味。在高温天气下，放入雪柜可显著延长其保质期；若想保存更长时间，建议直接放入冰格冷冻。

3.天然花生酱

市面一般的花生酱通常添加了乳化剂以防油水分离，但天然的花生酱、杏仁酱或葵花籽酱则没有。在高温下，其脂肪会融化并在表面浮起一层油膜，容易导致油脂酸败发臭。建议放入雪柜冷藏，使用前稍微回温便更容易涂抹。

4.全麦面粉

全麦面粉保留了谷物的全部成分，蛋白质和脂肪含量比精制白面粉更高，因此保质期较短。在夏天高温潮湿的环境下，全麦面粉更容易变质，最好放入雪柜保存。炎热天气亦会令面包极速发霉。若想面包保鲜，建议直接放入冰格冷冻，口感会比放雪柜冷藏更好，因为一般冷藏容易令面包变硬。

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5.朱古力

朱古力在高温下极易融化，融化的朱古力还是可以食用，但质地和外观会发生变化，冷却后会重新结晶。即使气温升高，紧记要放进雪柜保持固态。

4个食物存放小贴士

除了将上述易坏物品转移至雪柜，专家亦分享了4个实用小贴士，帮助其余的常温食品安全度过炎夏：

储物柜备温度计：若天气预报显示气温超过摄氏27度，就要留意食品柜的温度。即使客厅有开冷气，但杂物房或没冷气的厨房角落，温度可能比想像中高得多。 远离阳光及热源：存放干货时，必须避开阳光直射、热源及外墙位置。即使冷气运作正常，这些因素都会显著提高食品柜的温度。 使用密封防潮容器：将物品放入雪柜或冰格时，良好的密封性至关重要。只要容器绝对密封防潮，便能防止空气及水分进入，避免食物冻伤或受潮。 检查包装及膨胀罐头：密封包装即使在高温下也能确保大多数干货和罐头食品的安全，但破损的包装袋或膨胀的罐头都是危险信号。这是微生物滋生的典型迹象，最好直接丢掉。

资料来源：《EatingWell》

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