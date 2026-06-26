药物回收计划｜屋企过期药/药余可以点处理？万宁设75个回收药物点 即睇可回收药物种类

家中积存过期或多余的药物，不知如何处理？为助市民妥善弃置废药，万宁于全港设立75个药物回收点，更列出回收步骤及可回收药物种类，帮助大家动手清理家中药箱，消除安全隐患。

万宁设75个回收药物点 有甚么药物可以回收？

Mannings万宁在其Facebook专页发文提醒，过量囤积药物有机会增加误服的风险，若随意当作一般垃圾弃置，更会对环境造成长远的污染。为鼓励大众妥善处理家中剩余药物，万宁推出「万宁回收药物计划」，助市民从整理家中药箱开始，共同减少药物误用及环境污染风险，守护自己、家人与社区健康。

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为方便更多市民参与，万宁今年特别与6家社区机构携手合作，将回收网络大幅扩展至全港75个回收点。由今日至7月23日期间，市民可前往全港指定万宁药房及社区机构的回收点，将不需要的废药放入「万宁药物回收箱」内。在将废弃药物投入回收箱前，市民需留意并非所有药物均接受回收。请跟从以下步骤及分类指引：

可回收的药物种类：

只限固体药丸

不可回收的药物：

危险药物

药水

中成药

简单回收步骤：

处理药物前，必须先移除或撕走药物包装上的所有个人资料。

于万宁药剂师／社区机构专业人员当值期间将药余放入店内「万宁药物回收箱」。

万宁呼吁大众一同做好家居药物管理，除了妥善弃置废药外，市民若对日常安全及正确用药有任何疑问，亦可前往万宁门市向药剂师进行免费咨询，从源头减少药物浪费。

75个回收药物点（注：不包括圆方、新达广场、置地广场及机场分店）

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