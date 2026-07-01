开冷气怕冻调细风速更耗电？中电教4招悭电秘诀 配合风扇每调高1度又快凉又悭3%能源！

夏天开冷气怕冻，习惯调细风速？短暂外出会顺手熄机？原来这些看似悭电的方法，随时令电费暴增兼损耗冷气机。中电教4个开冷气悭电秘诀，只需配合风扇，再将冷气每调高1度，即悭3%能源。

开冷气4招悭电秘诀 配合风扇每调高1度又快凉又悭3%能源

根据中华电力（中电）网页显示，只要掌握4个开冷气的技巧，不仅能快速降温，更能悭电：

中电教4招悭电秘诀

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1.先开风扇，再开冷气机

1匹冷气机运行1小时的耗电量，相等于风扇运行20小时。先开风扇能加快室内空气流动，会令空间凉得更快，从而可以适度调高冷气机的温度，同时保持同样的凉快感。冷气机温度每调高1度，便可节省约3%能源。

2.怕太冻调细风速更耗电

如果担心开冷气太冷，可以调高冷气温度的同时，设定为最高风速。此举不但能令室内的温度与湿度达至理想状态，最高风速更能减轻负责制冷的压缩机负荷，达到悭电效果。

3.短暂外出关冷气更耗电更易坏

不少人短暂外出时会顺手关掉冷气，但这做法其实相当耗电，甚至容易损耗机件。因为变频冷气在刚启动时的耗电量最高，若只离开一会儿，无须刻意关掉冷气，只需将温度稍微调高即可。

4.冷气机「抽湿」功能极浪费电力

为贪图方便，部分人会使用冷气机的抽湿功能，但此举其实非常耗电。因为冷气机的压缩机在抽湿时仍会持续运作，耗电量甚高。在天气潮湿的香港，使用独立抽湿机才是更实际的选择。

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3招清洗冷气 又凉又能免变「细菌密室」

如果发现冷气机不够冰凉，甚至吹出异味，可能是因为忘记定期清洗所致。中电特别分享了3个日常清洁冷气机的实用方法，轻松去除机内霉菌，避免居所沦为「细菌密室」：

方法1：

冷气机闲置大半年后，在首次开启前，可先用花洒配以清水，冲洗隔尘网及外罩的尘垢；随后以1比99稀释的漂白水，用喷壶喷洒并消毒冷气机内部的金属片。静待30至60分钟后，再开启「风扇」功能，让漂白水气味自然消散。漂白水对金属片影响不大，且开冷气后会被冷凝水带走，顺道清理去水喉位置的霉菌。

方法2：

建议养成定期清洗隔尘网的习惯，最好每2星期清洗一次。清洗时，只需用花洒向下冲水即可，切忌用刷子大力刷洗。因为刷洗随时会令隔尘网的网孔变大，直接破坏其隔尘过滤功能。

方法3：

每次关掉冷气后，经历一冷一热的温差，冷气机身内外及房内墙身均容易凝结「倒汗水」。在日间湿热的天气下，这些水分会成为细菌滋生的温床；夜晚再开冷气时，细菌便会随风吹遍全屋。为保障健康，紧记勤用1比99稀释漂白水，抹拭冷气风槽隙缝及出现倒汗水的位置。

中电亦提醒市民，若家中的冷气机已使用5年以上，且平时没有经常清洗的习惯，建议在炎夏正式来临前，聘请专业的洗冷气公司进行拆机全面大清洗，保障全家健康。

资料来源：中电

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