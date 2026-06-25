长期戴耳机变「细菌温床」日本名医警告耳痕有异味随时患外耳道真菌症 严重恐听力受损！

无论是上下班搭港铁、做运动还是开线上会议，耳机已成为绝大多数香港人不可或缺的贴身装备。不过，如果你最近常常觉得「耳仔好痕」，甚至挖完耳屎后仍有挥之不去的异物感，就要加倍留神。尤其在香港潮湿闷热的梅雨季节，耳道内极易滋生「霉菌（真菌）」。

日本专科医生大津和弥警告，日常长时间配戴耳机的人士，正是患上「外耳道真菌症」（俗称耳发霉）的高危一族。这种病症功不仅会引发剧烈痕痒和流耳水，若延误医治，发炎加剧时更可能对听力造成永久损害。

同场加映：耳水不平衡严重恐失听力 饮茶更严重？ 医生教避免5种食物

耳机戴太耐变成细菌温床

大津和弥医生指出，「外耳道真菌症」是指耳道皮肤遭真菌（如曲菌或念珠菌）侵袭并大量繁殖所引起的发炎反应。由于这些真菌本就普遍存在于空气中，一般人很难完全避免与其接触。

特别在春夏交替的梅雨季节，本港空气湿度动辄高达90%以上，耳道内本就处于潮湿状态。加上近年市面上的蓝牙耳机性能愈来愈好，主打极高贴合度的「入耳式」降噪耳机大行其道。当长时间配戴这类高密闭性的耳机时，整个耳道会被完全封死，令耳内湿气无法散发，形成一个极度高温、潮湿且与世隔绝的环境，极易促使真菌疯狂滋生。

同场加映：听力差长者更易患心脏病！感官衰退为何损心脏？医生拆解护心贴士

患者年轻化或影响听力

过往在临床医学上，真菌感染多见于免疫力较低的老年人或长期病患者。然而，大津和弥医生透露，近年在其门诊中，该症出现了明显的「年轻化」趋势，临床求诊个案急增，当中大部分患者皆是习惯长时间配戴密闭式耳机的年轻一族。

「外耳道真菌症」最典型的初期症状是耳道深处出现剧烈痕痒，并伴随「流耳水（耳道分泌出异常液体）」。由于真菌顽固，此病一旦发作，治疗过程往往相当漫长且容易反复发作；倘若任由炎症持续恶化，耳道皮肤转趋肿胀、堆积发霉分泌物，将有机会阻塞耳道，进而导致听力受损。

「外耳道真菌症」是指耳道皮肤遭真菌（如曲菌或念珠菌）侵袭并大量繁殖所引起的发炎反应。

3招防范耳道发霉 切勿过度用力挖耳

想要有效防范「耳仔发霉」，大津和弥医生建议市民在日常生活中，应建立以下三大耳道卫生习惯，避免让耳内环境陷入危机：

第一招：切勿过度及用力挖耳 很多人一觉得耳痕，便习惯用耳挖或棉花棒大力搜刮。这举动非但不能止痕，反而极易刮伤外耳道纤弱的皮肤。一旦皮肤出现微细伤口，空气中的霉菌便会乘虚而入。事实上，耳道本身具备自我防御及排出耳垢的功能，过度清洁反是适得其反。

第二招：改掉长时间戴耳机习惯 使用耳机时必须保持节制。大津医生建议，每配戴1至1.5小时，就应强迫自己摘下耳机至少5到10分钟，让耳道有机会「透透气」，以保持耳道内部的空气流通与干爽。

第三招：定期清洁耳机胶塞 由于耳机长期塞进耳道，表面极易沾染汗水、油脂和细菌。市民在潮湿日子应养成定期清洁、消毒耳机胶塞的习惯，从源头减少病菌滋生，保持耳道健康。

资料来源：medicaldoc

延伸阅读：压力大常用耳机易耳鸣？中医解构12大成因 推介16款汤水食物保听力

----