央视揭发劣质仿瓷碗 释甲醛可致癌 即睇消委会安全名单 17款杯碗不含重金属

市面上不少平价餐具外观似瓷器，却不易碎，而且有著各种颜色，很美观。这类「仿瓷碗」深受大众喜爱，还常常被用作儿童餐具。央视曾揭发市面上大量鲜艳可爱的「仿瓷碗」，遇热随时释放强烈致癌物甲醛，长期使用恐致多种疾病。

央视揭劣质仿瓷碗释甲醛可致癌

根据《央视》报导，记者分别买来一个陶瓷碗和中档、低档的两个「仿瓷碗」进行对比，用甲醛检测仪简单测试它们在盛热水和热油情况下甲醛数据的变化。陶瓷碗和价格在10元左右的「仿瓷碗」得到的数据差异不大，即便在热水，热油等极端条件下，检测的甲醛差异也在0.03毫克左右。但是另一个价格3元左右的「仿瓷碗」，在热水倒入时就已经产生轻微甲醛，而热油倒入后更是发生外观变化，甲醛值超过标准近8倍，可以说是有毒餐具了。

（图：央视）

记者也注意到，两个碗的材质虽然看不出来区别，但是碗底的标示却有所不同，10元左右的，在碗底标明了厂商等信息，并且有碗的耐受温度在零下20℃至120℃之间的警告，而劣质「仿瓷碗」找不到类似的警示，由此也可以看出，正规厂商生产的仿瓷碗还是相对安全的。

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仿瓷的正式名称为「密胺树脂」，亦称「三聚氰胺甲醛树脂」，由三聚氰胺与甲醛在高温下聚合而成。正规厂商生产的制品会标明耐热温度（例如最高120℃），实际热分解温度可达200至300℃，安全系数较高。然而，部分厂商为节省成本，改用尿素与甲醛混合制成「尿素甲醛树脂」，其热分解温度仅约100℃，盛载热汤已可能释出甲醛。消费者选购时应留意产品标示，避免购买来历不明的劣质餐具。

消委会检测30款常见杯碗 17款含重金属

除了劣质「仿瓷碗」外，陶瓷碗也未必安全。消委会检测30款常见陶瓷杯碗（包括15款杯、15款碗），有24款陶瓷餐具获5星满分，24款之中有17款最安全，没有释出铅、镉，最便宜1款仅售$10。

消委会陶瓷餐具测试 24款获5星评级

17款最安全满分

「花凛」美浓烧樱花杯 (粉)：$128；声称来源地：日本 「Maxwell & Williams」TEAS & C'S REGENCY Straight Mug 380ml (HV0495)：$115；声称来源地：/ 「陶瓷茶杯」8x8 厘米(有田烧)：$38；声称来源地：/ 「佳煌」二号有柄钻石口杯 (A-136)：$10；声称来源地：中国 「醴陵瓷」 / 杯：$40；声称来源地：/ 「Daiso」间取牡丹 特大汤吞：$25；声称来源地：日本 「小芽花」日本制200ml白瓷茶杯(小芽花)：$59；声称来源地：日本 「Francfranc」美浓烧 大碗：$140；声称来源地：日本 瓷器碗 (日本波佐见烧)：$59；声称来源地：日本 「染锦浓梅」楕円小钵：$29；声称来源地：日本 COVERED BOWL-AS 13.5 X H5 (0563217)：$59；声称来源地：日本 日本制轻量饭碗(富士山冲浪/蓝)：$45；声称来源地：日本 日本制饭碗 (绿色青蛙) ：$35；声称来源地：日本 日本制饭碗(红色/樱花)：$38；声称来源地：日本 日本制碗 (蓝绿底白梅花)：$59；声称来源地：日本 白玉瓷 (公鸡图案)：$28；声称来源地：/ 多用丼：$46；声称来源地：日本

7款样本不加热也释出铅或镉

18. 「Daiso」Mug -Navy Pattern-：$12；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出镉

19. 17安士色釉水杯 (947-2074)：$18；声称来源地：/；测试发现，样本不加热也释出铅

20. 「陶瓷耳杯」Reactive Mug：$16；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出铅

21. 小号四方杯：$21；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出镉

22. 本瓷蓝花4.5吋中式饭碗：$12；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出铅

23. 「松昌」釉中彩骨质瓷4.6"简美碗 (秋日诗语•橘红色)：$11；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出铅

24. 「Cheng's」5.5"保鲜密封汤杯：$33；声称来源地：中国；测试发现，样本不加热也释出铅

消委会陶瓷杯碗检出铅

消委会测试发现，6款陶瓷杯及5款陶瓷碗的内腔部分检出铅，释出量分别为每公升0.13至0.26毫克及0.10至1.00毫克。所有样本的铅释出量均低于相关标准上限（陶瓷杯每公升0.5毫克、陶瓷碗每公升2.0毫克），符合安全要求。

1. 17安士色釉水杯 (947-2074)

整体评分：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

2. 陶瓷耳杯 Reactive Mug

整体：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.14—0.16

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

3. Miniso 迪士尼水果杯系列异形陶瓷杯 (草莓熊)

整体：●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.23-0.26

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

4. repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie

整体：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.13

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

5. Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)

整体：●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.15-0.25

镉释出量 (毫克/公升)：0.021-0.060

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：0.14-0.21

6. DYNASTY Fine Bone China 优质骨瓷 经典玫瑰-鼎鸿 奶杯 DYNASTY 2222032 Mug (3104-94)

整体：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.16

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：0.12-0.21

7. 本瓷蓝花4.5吋中式饭碗 (CH3269-4.5)

整体：●●●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.10

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

8. 陈设瓷器 - 合兴隆瓷庄

整体：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.23-0.29

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：0.17-0.31

9. iCi LA VIE 骨瓷 NT19123-4.5" 饭碗

整体：●●●●◖

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.30-1.00

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：0.12-0.15

10. 松昌 釉中彩骨质瓷4.6"简美碗 (秋日诗语•橘红色)

整体：●●●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.11

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

11. Cheng's 5.5"保鲜密封汤杯

整体：●●●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.12

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.10

消委会测试发现，6款陶瓷杯及5款陶瓷碗的内腔部分检出铅，释出量分别为每公升0.13至0.26毫克及0.10至1.00毫克。所有样本的铅释出量均低于相关标准上限（陶瓷杯每公升0.5毫克、陶瓷碗每公升2.0毫克），符合安全要求。

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消委会陶瓷杯碗检出镉

测试发现，部分陶瓷杯样本内腔或口缘检出微量镉，含量为每公升0.010至0.060毫克，低于标准上限（每公升0.25毫克）。虽然所有样本的铅及镉释出量均符合安全标准，但专家提醒，长期摄入过量铅可影响儿童脑部及神经系统发育；镉则会累积于肾脏，可能损害肾功能，国际癌症研究机构更将镉列为第一类致癌物。

1. Daiso Mug Navy Pattern

整体：●●●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.012

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

2. Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)

整体：●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：0.15-0.25

镉释出量 (毫克/公升)：0.021-0.060

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：0.14-0.21

3. 小号四方杯 Venus Porcelain (224-301)

整体：●●●●●

常温使用（内腔）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

镉释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.013

常温使用

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.

4. repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie

整体：●●●●◖

常温使用（口缘）

铅释出量 (毫克/公升)：N.D.-0.14

镉释出量 (毫克/公升)：0.010-0.023

资料来源：《央视》、消委会

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