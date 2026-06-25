过期药物勿乱掉！屈臣氏再推药余回收计划 全港设逾75个回收点 即睇可回收/不接受回收药物

不少照顾者需同时协助长者、慢性病患者或家人管理多种药物，容易面对药物积存、重复用药或过期药物未能妥善处理等问题。屈臣氏今年7月展开的「屈臣氏全港药余回收计划」迎来全面升级，鼓励市民将不再需要的药物交至指定回收点，从源头减少用药风险，守护整个家庭健康。

屈臣氏再推药余回收计划 全港设逾75个回收点

「屈臣氏全港药余回收计划」将于2026年7月2日至7月31日举行。今年计划透过「药房＋社区」双网络模式，在全港18区近60间屈臣氏药房，以及联动「照顾者易达平台」连系的20间社福机构，合共设置逾75个「药物回收箱」。为鼓励大众养成正确处理药物的习惯，本年度首次于屈臣氏药房成功参与药余回收的易赏钱会员，更可获赠100易赏钱积分。在将废药放入回收箱前，请留意并非所有药物均接受回收。

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可回收的药物：

西药药丸

西药胶囊

不可回收的药物：

药水

中成药

营养补充剂

任何受《危险药物条例》管制的危险药物，如吗啡、兴奋剂、安眠药及镇静剂等。

《屈臣氏全港药余回收计划》药余回收箱地点：

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增设免费药物及用药咨询服务 支援市民/照顾者正确管理药物

为了从源头减少用药风险，今年的计划不仅设置药物回收箱，屈臣氏亦透过注册药剂师团队提供「免费药物及用药咨询服务」。市民除了可直接于屈臣氏药房向药剂师查询用药问题外，亦可透过「屈臣氏随时 Chat」线上平台获得专业建议。

香港屈臣氏专业健康服务主管兼总药剂师卢子扬表示：「过去两年，我们回收处理近 1,000 万粒药物，但更值得关注的是背后的用药管理问题。不少长者更服用五种或以上的药物，即多重用药（Polypharmacy），长者若服用的药物越多，对药物的依从性就会相对下降，而照顾者往往要协助管理不同药物、剂量及服用时间，亦较易出现药物积存，增加重复用药或误用风险。」「因此，药余回收只是第一步。今年我们希望进一步由『回收』走向『药物管理』，透过近60间屈臣氏药房、线上药剂师咨询，以及 20 间社福机构的社区网络，结合药房、线上及社区网络，让照顾者在日常生活中都能获得即时专业支援，从源头减少用药风险，守护整个家庭健康，将健康支援真正带入社区。」

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