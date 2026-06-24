风扇仔推荐︱网民实测20款手提风扇仔「极级风力之王」最平呢一款$30有找！附消委会推荐清单

风扇仔推荐︱香港盛夏热浪逼人，走在街头不消几分钟已汗流浃背，各大品牌的「风扇仔」自然成为港人出街必备的消暑恩物。近日，有网民在 Facebook 热门群组「风扇仔关注组」发帖，自爆患上「买风扇病态」，更豪晒家中囤积的14把不同型号手提风扇，笑言：「叫咗屋企人揿住我唔好再买㗎喇！」岂料帖文旋即引来大批同道中人共鸣，楼主随后更在留言区「自首」补相，其收藏阵容最终扩充至20把，被网民惊叹简直是「成个武器库咁」，更有大量网民涌入，促请楼主分享实测报告，挑选出真正能对抗香港湿热天气的「终极机皇」。

20把风扇列阵如武器库

从楼主分享的相片可见，20把大大小小、五烟六色的风扇仔一字排开，设计五花八门。当中有纯白简约的百搭款、深色耐污的实用款，还有各种大小不一的长柄手持风扇、可灵活调校角度的折叠款。

甚至连主打超级轻薄的卡片型风扇、无叶款式亦榜上有名。面对如此惊人的购买力，有网民不禁搞笑关心楼主是否生活遇上不快，要靠疯狂买风扇来泄愤，结果调皮的楼主神回一句：「买风扇系男人的浪漫！」不过他亦直认自己这种行径确实有点病态，幸好他经常将风扇转赠亲友，实行「独凉凉不如众凉凉」。

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户外首推「F95D」型号

既然拥有如此丰富的「神农尝百草」经验，网民最关心的自然是哪一款最值得入手。楼主指出，拣手提风扇不需要花巧，好用与否全靠两大关键：「出风够阔够力」以及「摩打唔可以太嘈」。

综合20把风扇的血泪实测，楼主首推「F95D」型号为户外「首选」，市面售价约$80元，直指其他款式在烈日下「都唔系好够力同太嘈」。留言区随即有大批网民贴图附和，大赞此型号风大且续航力强，用过就回不头。至于在办公室等室内微凉环境，楼主则推荐两款网面较大的短柄风扇作为「静音之选」，大赞其出风较阔、吹得舒服。

室内黑马力撑「卡片型风扇」 呢一款$30有找

有趣的是，不少人以为买大厂牌子一定有保证，但楼主的实测报告却打破了这个迷思。他职直指相片中体积最大的一款大厂品牌风扇「唔掂」，表现令人失望。

相反，大厂风扇旁一把不知名的轻薄「卡片型风扇」却获得楼主与网民的一致好评。这款扁平轻薄的设计虽然只能手持、无法折叠放置，但胜在「又轻、又大风，风面积又大」，唯一美中不足的缺点，是开到最大档力时只能维持30分钟续航。此外，最左边两款（见图辑）从日本城购入、售价仅$29的超平价风扇仔同样大获好评，不少网民大赞其「风力够强、吹得舒服」，性价比极高；唯一缺点是火力全开下，续航力仅能维持30分钟。

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消暑神物推介「暴力风扇」

这个帖文亦意外引出隐藏在各区的「风扇达人」互相切磋，纷纷晒出千奇百趣的消暑法宝。当中包括近日大热、外形如迷你风筒般的「暴力风扇」，风力强劲，甚至有网民夸张到将两把巨型风扇犹如护心镜般挂在胸前左右开弓，场面爆笑。

留言区的风扇图鉴更令人大开眼界：有网民分享在特卖城挖到只需$35的高性价比神扇；有人展示底部可装两粒18650电池、能狂吹数小时的特大号风扇；亦有人推介附有水箱的雾化喷水风扇、夹腰风扇等。虽然在炎炎夏日，有网民大呻在没有冷气的港铁车厢或巴士拿风扇仔出来会引来异样目光，但普遍同好均豁达表示：「当无风又热到抽筋嘅时候，好过无！」最重要是使用时保持自律，不要骚扰到旁人即可。

来源：风扇仔关注组＠facebook

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