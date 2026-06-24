50岁男食生蚝患败血性休克入ICU 揭染创伤弧菌 专家点名高危族勿生食海鲜

生蚝、鱼生是不少港人至爱。然而，有台湾男子在进食生蚝后，竟患上败血性休克及急性肾衰竭，需要紧急洗肾，揭开患者本身患有糖尿病。有糖尿病原来不能吃生蚝？

创伤弧菌是海中隐形杀手？

胃肠肝胆科医生张璨璇在Threads发文分享个案，一名50岁男子在进食生蚝后，翌日发烧，晚上即出现血压骤降、意识模糊，送院证实患败血性休克及急性肾衰竭，需要紧急洗肾，口腹之欲几乎赔上性命！

【同场加映】吃小龙虾要小心！19岁男吃后揭患横纹肌溶解症 医生警告忌食2部位 附安全食用指南

张医生指，元凶是存在于海水中的「创伤弧菌」，一般人感染后或只引发肠胃炎；但对肝硬化、慢性肾病、糖尿病、癌症及免疫力较弱人士。张医生形容这种细菌「快、狠、准」，可以用极快速度入侵血液，引发全身性败血性休克，病情可以在短时间内急转直下，过程有时甚至不足24小时。因此，高风险族群绝不能掉以轻心。

鱼生、虾蟹同样有风险

张医生提醒，不单是生蚝，鱼生、生虾、生蟹等未经彻底煮熟的海鲜，同样可能带有创伤弧菌。此外，即使没有进食生海鲜，若手上有伤口，接触海水或在厨房清洗海鲜时，细菌亦有机会经伤口直接进入血液，造成感染。医生建议：

彻底煮熟：高危族群应避免进食任何未经全熟的海鲜。 伤口防护：手部有伤口时切勿接触海水，处理海鲜时必须佩戴手套。 管理健康：控制血糖及定期检查肝肾功能，是最根本的保护。

此外，生牛肉亦不建议食用，主要风险来自出血性大肠杆菌及沙门氏菌，同样可引发严重肠道感染。

宜选信誉良好的餐厅

张医生补充，现时鱼生大多经过极低温冷冻处理，法例及大型餐厅均有严格规定，能杀死绝大多数寄生虫。但他仍建议，若真的喜爱生食，应选择信誉良好、注重衞生的餐厅，避免进食来历不明的鱼生。若近期频繁进食生食后，出现不明原因的慢性腹痛或排便习惯改变，应尽快求医及安排检查。

创伤弧菌是甚么？即睇症状/高危群组/潜伏期

衞生署指出，创伤弧菌可引致坏死性筋膜炎（俗称「食肉菌感染」），是一种侵袭软组织及筋膜的严重细菌感染，能迅速破坏身体组织，严重者可致命。在本港，夏季为感染高峰期，死亡率约3成。

创伤弧菌症状

患者可能从微小伤口（如刺伤或瘀伤）开始出现皮肤剧痛、红肿及组织坏死，但疼痛程度往往比表面伤口严重。部分个案没有明显感染源头。

若进食受污染的海产，可能出现腹泻、呕吐及腹痛。本身患有肝病或其他疾病的人，细菌可能进入血液，引起发烧、发冷、血压下降及皮肤水泡。

创伤弧菌传播途径

伤口或软组织接触到海水、海产表面的细菌。

进食生或未彻底煮熟的贝壳类海产（尤其是来自和暖海水的蚝）。

现时没有证据显示可经人传人。

创伤弧菌高危群组

任何人皆可能受感染，但经常接触或处理生海鲜的人风险较高。

高血压、糖尿病、心脏病、慢性肝病或免疫力较弱人士，出现严重并发症的机会更大。

潜伏期及治疗

潜伏期通常为12至72小时。

患者须立即接受抗生素治疗，部分严重个案或需深切治疗。为防止感染扩散，坏死性筋膜炎患者可能需要接受外科手术，清除坏死组织，甚至截肢。

延伸阅读：食安警号｜冬瓜节瓜变苦即有毒？专家盘点5类苦味剧毒食物 随时毒过砒霜

---