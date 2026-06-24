不只重复用发霉筷子危险！1种筷子暗藏「玻璃纤维」随时将致癌物食落肚 生蚝/玻璃樽饮品都中招

别以为只有木筷子发霉才危险，内地有健康节目警告，市面上一种筷子易释出「玻璃纤维」，随时暗藏致癌的健康风险。除了筷子，日常饮食中的生蚝和玻璃樽的饮品亦存有玻璃纤维，需要多加留意。

1种筷子藏玻璃纤维随时将致癌物食落肚 生蚝/玻璃樽饮品都中招

内地健康节目《我是大医生》早前在社交平台发文指出，一日三餐都会用到的筷子，原来可能藏著比微塑胶更隐蔽、比发霉更可怕的健康隐患——微玻璃。日常生活中经常接触的3种用品和食物，可能暗藏玻璃纤维：

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3种用品和食物暗藏「玻璃纤维」

1.合金筷子（合成筷子）

很多人都知道木筷子用久了会发霉，产生可伤肝的强致癌物黄曲霉素。但有一种危险比发霉更难察觉，它不发黑、没有异味，却同样在伤害身体。

市面上一类标榜「耐磨、抗菌、不易变形」的合金筷子（合成筷子），为了增强硬度，在生产过程中会添加玻璃纤维。这类筷子正常使用是安全的，但当表面出现磨损、刮痕或老化开裂后，包裹在树脂内的玻璃纤维就有可能外露，甚至脱落成微米级的细小颗粒，随食物进入人体。

国际癌症研究机构（IARC）早在2017年就将玻璃纤维列为2B类致癌物，即「对人类可能致癌，但证据有限」。这个分类主要是针对工厂里的工人，他们长期在工作中吸入特定尺寸的玻璃纤维，属于职业暴露。至于日常使用筷子吞下微小颗粒的剂量和接触方式上完全不一样，市民毋须过度恐慌，但也必须提高警觉。

2.双壳贝类

2024年，英国两所大学的研究人员在奇切斯特港的双壳贝类（如青口、生蚝）中，除了发现大量微塑胶外，更发现了玻璃纤维颗粒。贝类属于滤食性生物，会将水中的微小颗粒吸入并囤积在体内。研究发现每公斤青口含几千个颗粒，每公斤生蚝更超过一万个，这些微颗粒最终可能透过食物链进入人体。

3.玻璃樽装饮品

法国食品安全机构ANSES的研究发现，玻璃樽装的啤酒、清水、葡萄酒等饮品，其微粒污染含量有时甚至比胶樽装更高。这些微颗粒可能来自瓶盖内衬、密封胶、瓶颈印花油漆剥落的碎屑，甚至玻璃樽本身磨损掉落的微细玻璃渣，但研究重点关注的，还是这些非玻璃成分带来的污染。

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4招减少摄入玻璃纤维风险

面对无处不在的微颗粒，文章中亦建议市民可透过以下4个日常习惯，最大程度减少摄入风险：

1.慎选及正确清洗筷子

优先选择没有漆层的木筷子或纯不锈钢筷子，这类材质不含玻璃纤维。若必须购买合金筷子，务必挑选正规大品牌，避免劣质产品容易磨损、掉渣。另外，筷子一旦磨坏、起毛、开裂或受热变形，应立即丢弃换新。

洗筷子时，用海绵、软布轻轻擦洗，切勿用钢丝刷大力刷洗，以免刮花表面导致颗粒脱落；亦不应将合金筷子长时间放入滚水中煮或放入焗炉加热，以防材质加速老化。

2.食海鲜避开「重灾区」

购买生蚝或青口时，优先挑选鲜活的，因吸入过多微颗粒的贝类通常较缺乏活力。烹调前必须让其充分吐沙并彻底洗净，亦建议去除鳃部和内脏，因这两个部位是微颗粒藏匿的重灾区，内脏也可能残留杂质，去掉之后能进一步降低摄入风险。

3.理性对待玻璃樽饮品

开瓶时小心切勿弄破樽口，更绝对不要用牙齿直接咬开瓶盖。只要正常饮用，目前的科学证据并未显示需要改变饮用玻璃樽装饮品的习惯。

4.多吃高纤食物助排毒

目前全球针对各类微颗粒的研究仍在进行中，尚未有成熟、有效的清除和促排方案。微玻璃颗粒与石棉不同，在人体生理环境下可能会慢慢分解。若依然感到担心，日常可多吃富含膳食纤维的食物，如芹菜、韭菜、燕麦、火龙果等，以促进肠道蠕动；同时多喝水，维持身体正常代谢，透过人体自身的防御和清除能力将风险降至最低。

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