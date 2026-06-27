初级大人必学！夏天蚂蚁大军杀到？达人教5个灭蚁小绝招 必学2个低成本除蚁剂制作方法

夏天天气潮湿闷热，屋企突然出现大量蚂蚁大军四处乱爬怎么办？有家事达人教5个小方法，有效防蚁及灭蚁，其中台湾环境部更教2个低成本除蚁剂制作方法，只需用1款平价神物，就能轻松令蚂蚁自动退场。

达人教5个灭蚁小绝招 使用1种精油也有效防蚁

家事达人陈映如早前在其Facebook专页发文，分享了5个实用的灭蚁及防蚁方法，大家可作参考：

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5个灭蚁小绝招

1.酒精擦拭

建议用酒精擦拭蚂蚁曾经走过的地方，从而中断其行走路径。

2.彻底断绝食物来源

务必彻底清理掉桌面、地上的食物残渣及碎屑，让蚂蚁找不到食物来源，牠们自然会撤退。

3.封死源头入口

仔细观察蚂蚁的源头，若发现牠们是从洞口钻出，可用树脂或玻璃胶把洞孔完全堵塞起来。

4.柑橘精油天然防蚁

蚂蚁极度讨厌柑橘的气味，只需把柑橘精油涂抹在蚂蚁经常出没的地方，就能有效防止牠们靠近。

5.自制低成本除蚁剂

将糖和硼酸以9比1的比例混合，放置在浅碟中作为诱饵，蚂蚁吃下后就会逐渐退场。若家中有饲养宠物或有小朋友，使用硼酸诱饵时务必将其放置在安全位置。

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2个低成本除蚁剂制作方法

台湾环境部「化学物质管理署全球资讯网」曾指出，除了落实家居清洁，民众亦可尝试使用这种低成本的方法来灭虫，例如使用硼酸（Boric acid），硼酸是一种含硼的无机弱酸，外观为白色粉末或透明晶体。早于1948年，美国国家环境保护署（USEPA）已认证硼酸有助于控制蟑螂、白蚁、红火蚁及跳蚤等节肢动物的数量。其原理是能破坏蚂蚁、蟑螂等节肢动物的新陈代谢系统，并会腐蚀牠们的外骨骼。环境部亦教2个除蚁剂制作方法：

用热水溶解适量的硼酸后，用拖把或抹布擦拭蚂蚁、蟑螂出没的角落或墙壁缝隙，待干燥后白色的硼酸结晶会留在表面发挥作用。

使用奶粉、砂糖、水及硼酸搅拌混合，放入塑胶瓶盖盛装后，放置在蚂蚁、蟑螂常出没的角落作为毒饵，使其食用后中毒身亡。

环境部指出，相对于直接在空气中喷洒化学杀虫剂，用适当的方式以硼酸制成诱饵，长远的灭除效果相当良好。这方法成本极低且制作简单，非常适合一般小家庭尝试。不过，由于硼酸对人体、儿童与宠物同样具有毒性，使用时必须审慎评估家居环境的安全性。

资料来源：家事达人陈映如、台湾环境部化学物质管理署全球资讯网

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