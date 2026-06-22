白醋不只可以用来煮菜调味或洗衣服？这支家家户户都有的厨房配角，还有4大神级隐藏功能，其中贴纸残胶只需要白醋简单处理就能去除，更不留痕。

白醋4大神级隐藏功能大公开 这样做快速除贴纸残胶不留痕

据台媒《ETtoday新闻云》报道，烹饪中常用到的白醋，一直以来往往被视为厨房料理的小配角，通常只会在软化食材、去腥除臭时，或用来洗衣服。其实，白醋除了天然无毒、不怕化学残留外，更隐藏了许多冷门妙用方法。报道亦盘点了白醋4大隐藏功能：

不只洗衣服！白醋4大神级隐藏功能大公开 这样做快速除贴纸残胶不留痕

1.无痛撕除贴纸残胶

不管是新买的玩具、碗碟，还是孩子一时兴起贴在墙壁、雪柜上的贴纸，撕下来后总会留下黑黑黏黏的残胶，这时候毋须使用刺鼻的化学除胶剂，只需用棉花棒沾满白醋，敷在残胶上约5分钟，等酸性成分软化黏胶后，轻轻一擦就能完美卸除，完全不留痕迹，而用在玻璃、瓷器、不锈钢上效果极佳。需要留意千万别在仿木纹家具或烤漆表面上使用，以免酸性成分导致掉色或起泡。

2.剪刀、工具除锈兼抛光

厨房剪刀用久了变得不顺畅，甚至出现褐色铁锈，或是工具箱里的螺丝批生锈，建议将生锈的铁器直接浸泡在纯白醋里数小时，白醋的酸性会与铁锈产生化学反应。拿出来后用刷子轻轻一刷，铁锈就会整片脱落，立刻恢复原本的锋利与光泽。需要留意工具只要浸泡几小时到半天即可，千万不要浸泡好几天，否则连健康的金属面也会被酸蚀。此外，铁器除锈擦干后，务必立刻涂上一层薄薄的防锈油，否则暴露在空气中反而会生锈得更快。

【同场加映】以为醋是万能清洁剂？专家警告清洁8个物品忌用 混用1物恐释放毒气致命

3.小家电天然去水垢

每天都会用到的电热水煲、咖啡机或洗碗机，内壁总会积聚一层白白硬硬的水垢，这不仅影响导热，更可能滋生细菌。只要将白醋与水以1:4的比例倒入热水煲中煮沸，静置一个晚上后把水倒掉，原本顽固的水垢就会自动融化，既安全又省力。要注意白醋加热后的醋酸味非常刺鼻，煮完后一定要用清水再连续煮沸并倒掉2至3次，否则接下来喝的水都会有酸味。另外，部分高档意式咖啡机因内部有橡胶垫圈，说明书会明确禁止用醋除垢，操作前建议先查阅家电说明书。

4.皮革保养

家里的皮梳化、皮鞋或手袋用久了失去光泽，甚至有一点点发霉的迹象，其实白醋也是皮革保养界暗藏的神队友。只需将白醋与橄榄油以1:1的比例均匀混合，用干净的软布沾取极少量，顺著皮革纹理轻轻擦拭。这不仅能有效抑制霉菌，还能让皮革重新散发温润的光泽。由于橄榄油属于植物油，时间久了有变质、吸引昆虫的隐忧，因此这招只属于手边没有皮革专用油时的应急偏方，且较适合用在老旧、合成皮或便宜皮鞋上。擦拭前，一定要先在皮革不显眼的小角落进行测试，以免昂贵的真皮变色损坏。

资料来源：《ETtoday新闻云》

延伸阅读：网民自制「捕蝇神器」改造胶樽加洗洁精/白醋/糖 果蝇有入无出！