保鲜纸用错随时全家「吸毒致癌」！ 医生教3个安全要点 附4招走塑毒保存食物法

不论是吃不完的剩菜剩饭，还是切开了一半的西瓜，不少港人在处理厨房余粮时，第一时间都会顺手撕下一张保鲜纸包裹好再放进雪柜。如果市民选错了材质、或者用错了方法，保鲜纸极可能在不知不觉间释放出有害物质，令我们餐餐将毒素吞落肚。

高温高油千万别接触保鲜纸

市面上的保鲜纸材质主要分为聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP）、聚氯乙烯（PVC）与聚偏二氯乙烯（PVDC）四大类。根据食品安全当局的介绍，PVC 和 PVDC 材质的保鲜纸在遇热或接触油脂后，会释放出塑化剂或毒性，因此绝对不适合直接接触高油、或是刚起镬、还很烫的食物；相比之下，PE 和 PMP 材质的保鲜纸不含氯，较适合日常使用，当中又以 PMP 的耐热性表现最佳。

如果忽视保鲜纸背后隐藏的毒物危机，随时要付出沉重的健康代价。临床医学卫教资讯提醒，人体若长期暴露在保鲜纸溶出的塑化剂之下，会干扰内分泌系统，不仅可能增加女性罹患乳癌、子宫内膜癌等与荷尔蒙相关癌症的机率，更会严重影响男童发育，导致成年后精子稀少、活动力弱，甚至引致不孕。

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3招安心使用保鲜纸

想兼顾生活便利与饮食安全，其实只要在日常生活中避开误区即可。营养师特别整理出以下3个关键的使用要点，教大家如何安心使用保鲜纸：

3招安心使用保鲜纸

3招安心使用保鲜纸：

等待食物完全冷却： 饭菜起镬后切勿立刻包裹，必须等待食物完全凉透后才盖上保鲜纸，这样能大幅降低化学物质因高温而溶出的机率。

与食物保持安全距离： 包裹碗盘时，保鲜纸与食物表面应保留至少一公分的距离，避免两者直接接触，防止食物中的油脂分解保鲜纸结构。

冷冻食材需加隔离层： 若需要用保鲜纸包裹食材放进冰格（冷冻柜），建议先垫一层烘焙纸（牛油纸）作为隔离，防止保鲜纸在低温下与食材冻结沾黏。

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4招无毒替代法 环保又悭钱

除了依赖保鲜纸，厨房里其实有许多更好用、更省钱且环保的替代方案，既能减少塑胶垃圾，又能彻底保障家人健康：

4招无毒替代法 环保又悭钱

4招无毒替代法：

1. 善用尺寸合适的瓷碟

这是每个人家里都有、且一毛钱都不用花的老方法。只要拿一只大小适中的平底瓷碟，直接盖在汤碗或容器上面即可。不过，由于盖上瓷碟后无法从外部观察里面的状况，因此这方法较适合短时间冷藏，不建议用于长时间保存。

2. 转用食品级矽胶盖

市面上的食品级矽胶盖服贴度高、密封性好，可以直接吸附在盛载食物的容器上方。放进雪柜保存时，能有效阻挡冰箱异味并锁住食物水分。加上它可以反复清洗并循环再用，是替代保鲜纸的环保首选。

3. 精明使用铝箔纸

如果饭菜在碟上堆得太高（例如白切鸡、烧味等），无法使用平碟或矽胶盖时，则可以改用铝箔纸（锡纸）来遮盖。铝箔纸完全没有塑化剂溶出的问题，丢弃时作为一般垃圾处理即可。但必须特别提醒：铝箔纸属于金属材质，若要将食物放进微波炉加热，必须先将铝箔纸完全撕除，以免发生火警危险。

4. 改用附盖耐热玻璃盒

市售的耐热玻璃容器可直接盛载刚煮好的菜肴上台，若吃不完，直接盖上配套的盖子就能放入雪柜密封保存，还能少洗一个餐具。不过，如果容器盖子的材质是塑胶，仍建议等食物放凉后再盖上，以彻底降低塑化剂溶出的风险。

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