手持风扇推介｜日本《MONOQLO》评测21款人气产品 7款获A级 风速大可当手机支架超方便！

手持风扇已成为对抗夏天的必备品。日本《MONOQLO》测试市面21款人气产品，全面对比各款产品的风速、噪音等级、散热片、便携性和使用感受等各方面，最终有7款不同类型的产品获A级。

日本《MONOQLO》评测21款手持风扇 7款获A级

《MONOQLO》公布21款手持风扇的测试结果，其中几项评分标准如下：

风速 ：在固定距离下，以最大风速模式测量风速。

：在固定距离下，以最大风速模式测量风速。 噪音等级 ：在固定距离下，以最大风速模式测量噪音。

：在固定距离下，以最大风速模式测量噪音。 散热 ：将冷却板贴敷于皮肤上一段时间，并使用热像仪检测体表温度变化。仅适用于配备冷却板的圆柱形手持风扇。

：将冷却板贴敷于皮肤上一段时间，并使用热像仪检测体表温度变化。仅适用于配备冷却板的圆柱形手持风扇。 便携性 ：由多位测试员评估。

：由多位测试员评估。 使用感受：评估手持风扇或坐台风扇使用时的使用感受。

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《MONOQLO》评测：A级手持风扇推介⬇⬇⬇

附散热片的手持风扇名单：

第5位 B级（3.33分）：ライフオンプロダクツ ペルチェ冷却机能 ハンディファン カラビナ付 LCAF034（日圆¥2728，约HK$133）

第4位 B级（3.52分）：フランフラン フレ アイスプレート ハンディファン イエロー（日圆¥3480，约HK$170）

第3位 B级（3.76分）：ビックアイデア 极冷プレート付きハンディファン GOKUREI BIT-TPFAN01（日圆¥3980，约HK$194）

第2位 B级（4.00分）：オウルテック 冷却プレート付きジェットハンディファン OWL-HF09シリーズ（日圆¥3270，约HK$160）

第1位 A级（4.24分）：シシベラ CICILIFE 4way ハンディファンPRO（日圆¥2980，约HK$145）

手持风扇名单：

第8位 B级（3.13分）：フランフラン フレ ハンディファン ウェーブ（日圆¥3980，约HK$194）

第6位 B级（3.17分）：ライフオンプロダクツ 自撮り棒にもなるハンディファン LCAF040（日圆¥2728，约HK$133）

第6位 B级（3.17分）：ライフオンプロダクツ うちわハンディファン スタンド付 LCAF035（日圆¥1958，约HK$96）

第5位 B级（3.33分）：ドウシシャ ゴリラの扇风机（日圆¥2981，约HK$146）

第4位 B级（3.37分）：ライフオンプロダクツ plus more ハンディファン スタンド付 PBAF006（日圆¥1650，约HK$81）

第3位 B级（3.60分）：ブルーノ ダブルフルールファン（日圆¥1760，约HK$86）

第2位 B级（3.63分）：ドウシシャ ツインブレード クリア ハンディファン＋（日圆¥2398，约HK$117）

第1位 A级（4.00分）：リズム Silky Wind Mobile 4（日圆¥2958，约HK$144）

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超薄手持风扇名单：

第5位 B级（3.17分）：ライフオンプロダクツ「ハンズフリー5way スリムファン」（日圆¥2728，约HK$133）

第4位 B级（3.67分）：YSN 5WAYハンディファン（日圆¥2780，约HK$136）

第2位 A级（4.00分）：ホームコーディ 5WAYスリムハンディファン ローズピンク（日圆¥2178，约HK$106）

第2位 A级（4.00分）：NAKAGAMI smaly 5WAYハンディファン（日圆¥3280，约HK$160）

第1位 A级（4.17分）：シシベラ 5wayハンディファン（日圆¥2336，约HK$114）

夹式风扇名单：

第3位 B级（3.60分）：スリーコインズ 《スマホを置ける！》クリップ付き2WAYハンディファン（日圆¥1650，约HK$81）

第2位 A级（3.80分）：ドウシシャ コンパクトファンミニクリ FSZ-61B（日圆¥998，约HK$49）

第1位 A级（4.40分）：ライフオンプロダクツ スマホも挟める薄型クリップファン（日圆¥2420，约HK$118）

《MONOQLO》评测冠军手持风扇有何优点？

在附散热片的手持风扇中，「シシベラ CICILIFE 4way ハンディファンPRO」获得 Best Buy 称号。6.9 公尺/秒的强劲风速和持久的散热片获得了最高评价。机身自备的登山扣可兼作支架，风扇头角度也可调整。长按按钮即可精细调整风速，操作极为便利。

另外，在多款超薄手持风扇中，「シシベラ 5wayハンディファン」排名第1位，也获 Best Buy 称号。测试员指，它的电池容量非常出色，颈带长度可调整。但截至2025年6月27日，发现该产品的扇叶在使用过程中可能发生断裂，因此已暂停销售。

资料来源：日本《MONOQLO》

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