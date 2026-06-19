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赏花打卡勿乱碰严重可致命！女子嘴含「网红花」惨中毒 全身剧烈痕痒爆水泡

食用安全
更新时间：09:00 2026-06-19 HKT
发布时间：09:00 2026-06-19 HKT

行山赏花打卡随时惹来中毒之祸！近日内地一名女子为拍照，将一朵「网红花」含在嘴边，结果惨中剧毒，全身长满水泡兼剧烈痕痒。本港医管局更曾警告，仅5片叶已足以致死。

女子嘴含「网红花」惨中毒 全身剧烈痕痒爆水泡

综合内媒报道，福建泉州一名女子早前在拍照时，嘴巴接触到夹竹桃。第三天起，她的手臂、手肘内侧及背部长出小水泡，全身剧烈痕痒。该名女子表示，当时只接触了短短几分钟，怀疑是背部不慎沾到花粉，完全没料到后果会如此严重。

近年来，已发生多宗因嘴含夹竹桃拍照而不慎中毒的个案。在各大社交平台上，不少网民纷纷贴文警告大众：夹竹桃带有剧毒，拍照时切勿触碰。

夹竹桃5大位置均有毒 碰触后严重可致命！

据了解，夹竹桃又名笔桃、白羊桃，是一种广泛种植的观赏植物，常见有白色和粉红色。它虽然拥有漂亮的花朵和四季常青的绿叶，但夹竹桃的茎、叶、花粉、种子及树枝均含有毒。其主要毒性成分为强心苷类化合物，最主要是夹竹桃苷，对人类和动物都有极强的毒性。这种致命物质主要存在于夹竹桃的乳白色汁液中，甚至连夹竹桃燃烧后产生的烟雾都具有毒性。不过，有医生指出，远距离观赏或单纯路过花丛并不会引发中毒。但若不慎误食，或身上伤口碰触到其分泌的汁液，便极可能中毒。轻微中毒会出现食欲不振、恶心、腹泻等症状；严重者则会危害心脏，甚至诱发死亡。

不小心接触或误食夹竹桃有何急救措施？

深圳疾控中心发文强烈提醒大众，万一不慎接触到夹竹桃，必须采取以下急救措施：

  • 皮肤沾到汁液，必须立刻用大量清水持续冲洗。
  • 若皮肤本身有伤口，或接触后出现红肿，请立即前往急症室求医。
  • 一旦误食夹竹桃，坊间流传的喝醋或喝浓茶等偏方绝对无效，更极可能延误病情。必须立刻直奔急症室，并紧记带上误食的叶子或花朵样本供医生参考。

接触或误食夹竹桃中毒后会出现甚么症状？

本港医院管理局毒理学参考化验室曾指出，夹竹桃内的强心苷成分，会抑制心肌细胞内的钠钾三磷酸腺甙酶，增加心肌细胞的兴奋性，可诱发心律不正。据资料显示，仅仅5片夹竹桃叶子的剂量，已足以引致死亡。夹竹桃中毒会引发严重的洋地黄类强心甙中毒症状，包括：

  • 恶心
  • 呕吐
  • 腹痛
  • 头晕
  • 头痛
  • 低血压
  • 心律不正
  • 高血钾
  • 焦躁不安
  • 神智不清
  • 惊厥
  • 昏迷
  • 死亡

医院管理局亦指出，世界各地均有因意外接触或故意服用而引起的中毒死亡个案。日本曾有一名49岁女子用夹竹桃冲水饮用，30分钟后即出现中毒症状，一日后不治。美国亦有一名42岁女子燃烧夹竹桃树枝，因间歇吸入有毒烟雾长达两小时而中毒，幸经治疗后康复。

延伸阅读：夏家中有毛孩可种植物？即睇14款植物安全名单 避开中毒危机

     

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