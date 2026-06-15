墙身发霉可致过敏哮喘 必学5步家居除霉 抽湿机湿度要设多少？摆放在家中何处？

香港天气潮湿，尤其每逢雨季或回南天，墙壁容易出现黑色霉斑。其实霉菌不仅损害墙身，更可能引发过敏性鼻炎、哮喘，更是「病态建筑症候群」的成因之一。墙身发霉虽然恼人，但只要控制源头、正确清洁与改善通风，完全可以预防发霉，打造健康安乐窝。

墙身发霉｜墙壁发霉3大主因 可诱发健康风险

香港6月至7月梅雨季、9月至10月台风季节，墙身最易发霉——墙壁冒水珠、窗边、冷气吹风口、家具后方通风不良的位置，都是高危区域。日本室内装修品牌DAIKEN分享，小霉点不处理，便会变成大麻烦，只要保持通风、适度抽湿，就能告别霉味。霉菌生长需要3个要素：

湿度 ：相对湿度70%至80%以上

：相对湿度70%至80%以上 温度 ：摄氏20至30度（最活跃）

：摄氏20至30度（最活跃） 营养：灰尘、皮屑、油污等有机物

一旦发现墙身有少量霉点，应尽快处理，切勿拖延，否则会有以下3大后果：

墙身受损：霉菌会深入墙纸背面及底材，最终需要大规模翻新。 健康风险：霉菌孢子漂浮空气中，可诱发流鼻水、鼻塞、眼睛痕痒、皮肤敏感，甚至加重哮喘。 异味扩散：霉味影响居住质素。

墙身发霉｜霉菌初期可自行清除

若霉斑只限于表面，还未渗入墙纸底层，可尝试自行清理。

所需工具：

酒精消毒喷雾（75%浓度）

氯系漂白水（用于顽固霉渍）

口罩、橡胶手套

抹布或软布

步骤：

打开窗户保持通风，戴上口罩和手套。 消毒喷雾或漂白水可能造成墙壁变色，宜先在不明显处试用。 将酒精喷湿抹布，轻轻擦拭霉斑位置。 擦除后，再喷上少量酒精消毒周边范围。 若霉渍顽固，可用稀释氯系漂白水（1份漂白水＋4份水）轻抹，之后必须用清水彻底擦净。

注意事项：

市售除霉剂含有次氯酸钠和氢氧化钠（或氢氧化钾），氢氧化钠为强碱性，接触皮肤可能引起灼伤。

切勿用力擦拭，以免损坏墙纸表面，令霉菌深入底层。

氯系漂白水不可与酸性清洁剂（如醋、柠檬酸）混合，否则会产生有毒氯气。

不要只清洁肉眼可见的霉点，应一并清理周边区域，消灭残留孢子。

墙身发霉｜甚么情况下必须找专业人士？

当霉斑范围广泛，已渗透墙纸背面或底材，情况相当严重。此时即使清除表面霉菌，仍可能再次复发，需要从根本去除霉菌的彻底对策；此时建议委托专业防霉公司处理。

【同场加映】潮湿天气必睇！抽湿机5大正确用法 专家：放对位置效果倍增

墙身发霉｜抽湿机控制室内湿度

要彻底解决墙身发霉，最有效的方法是控制室内湿度。外科医生江坤俊曾在节目中分享5个正确使用抽湿机的贴士：

贴士1：抽湿机放中央，勿靠墙角

靠墙角会令空气对流不佳，只能抽走局部湿气。应将抽湿机放在家中中央位置，并开启风扇辅助，加强空气循环，提升抽湿效率。

贴士2：湿度设定60至65%

湿度调至20%至30%会令皮肤干裂、痕痒，甚至引发呼吸道不适。设定在60%至65%之间，既能抑制霉菌尘螨，又不会影响健康。

贴士3：睡觉时不宜开机

睡眠期间长时间开机，会抽走皮肤表面水分，导致面部干燥、脱皮甚至加速老化。建议在日间或睡前2至3小时开机，待湿度下降后关机才入睡。

贴士4：使用时必须紧闭门窗

门窗打开会令室外潮湿空气持续流入，无法有效抽湿。使用前应确保所有门窗关妥，形成密闭空间。

贴士5：定时清理积水槽

积水过满会影响运作，水分甚至重新挥发，降低抽湿效果。应在水槽快满时倒水，并定期清洗，防止霉菌滋生。

江医生提醒，应定期清洁或更换滤网，避免尘埃积聚影响空气质素。做好家居湿度管理，可预防关节痛、哮喘及皮肤敏感，减少霉菌滋生，保障全家健康。

延伸阅读：回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌

---