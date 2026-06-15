夏天食荔枝！拆解「一粒荔枝三把火」 即睇品种/忌食人群/每日可吃数量/如何拣选保存

「一粒荔枝三把火」，虽然荔枝多吃容易喉咙痛，但其清甜多汁的滋味、令人吃个不停，成为不少港人的至爱！不同荔枝品种有何分别？如何拣选、保存，以及每天可以吃多少粒？《星岛头条》综合专家及食物安全中心的建议，为大家逐一解答，让你在享受夏日甜蜜的同时，也能食得安心又健康。

荔枝｜营养丰富 维他命C含量极高

根据美国农业部数据，荔枝热量适中，却蕴含丰富营养（每100克）：

热量 ：66千卡

：66千卡 维他命C ：71.5毫克（极高，抗氧化、增强免疫）

：71.5毫克（极高，抗氧化、增强免疫） 膳食纤维 ：1.3克

：1.3克 碳水化合物 ：16.5克（其中糖分15.2克）

：16.5克（其中糖分15.2克） 钾 ：171毫克（有助平衡血压）

：171毫克（有助平衡血压） 镁 ：23毫克

：23毫克 磷 ：31毫克

：31毫克 水分：81.7克

营养师李婉萍曾在个人专页分享，荔枝的维他命C含量极高，有助促进非血基质铁吸收，加上当中的铜离子能辅助造血，对预防贫血有益。研究亦显示，荔枝含类黄酮、酚酸、皂苷及多糖等多种天然抗氧化物，可提高免疫功能、调节血脂、保护心血管。

荔枝｜常见荔枝品种/当造月份 各有风味

荔枝品种繁多，产地、当造月份、果肉质感各有不同。以下为15款香港人熟悉的品种：

品种 当造月份 产地及特点 三月红 3月下旬至4月上旬 最早熟的品种之一，产于台湾高屏、广东、广西、海南 果实心脏形，鲜红色，肉质细嫩多汁，酸甜清脆 荔枝王 5月 产自海南、广东、广西、福建等 果型最大，接近鸡蛋大小，肉厚脆嫩，清甜多汁 妃子笑 5月 产自广东、广西、四川、海南 果大核小，味甜汁多，清香酸甜，还有除口气的功效 白糖罂 5月下旬 产自广东茂名 果肉爽脆，清甜带蜜香，品质上等 白腊 6月上旬 又称白腊子，产于广东、广西、海南 果皮鲜红稍带紫，薄而软，果肉白腊色，爽脆清甜 黑叶 6月上中旬 产自福建、广东、广西 果壳颜色较深，肉质软滑，清甜多汁，香味浓郁，是老一辈最爱的传统荔枝味 水晶球 6月中旬 广州稀有品种 果肉晶莹洁白如水晶，爽脆清甜，果皮淡红带黄，较刺手，果核细小。 糯米糍 6月下旬至7月上旬 产自广东、广西 果皮鲜红，皮薄肉嫩，水润多汁，带特殊香气，被誉为晚熟品种中的极品 桂味 6月下旬 产自广东、广西 成熟时果皮鲜红至暗红，果核细小，肉质爽脆，清甜多汁，带桂花香，是极受欢迎的品种 挂绿 6月下旬 产自广东，产量稀少 果壳红中带绿，肉洁白晶莹，清甜爽口，被称为岭南四大佳果之一 状元红 6月中下旬 产于石滩、荔城等地 肉偏白，爽脆多汁，要充分成熟才香甜，品质中等 兰竹 6月下旬 产于福建龙海 果大心脏形，肉厚乳白，味甜带微酸，可用来酿酒，曾获农业博览会铜奖 怀枝 7月上旬 产于广东、广西、台湾 果皮暗红色，厚而韧，果肉软滑多汁，味甜，适应力强，是迟熟品种之一 元红 7月中旬 产于福建福州 心脏形，果皮紫红色，肉较薄，味甜带酸 陈紫 7月中下旬 产于福建莆田、仙游 有「荔枝皇后」之称，肉质滑软，甜中带微酸，水分充足

荔枝｜挑选荔枝3要诀/保存贴士

李婉萍指，挑选荔枝以下3大要诀：

颜色：果皮红中带绿为佳 弹性：饱满紧实、有弹性 气味：清香自然，没有发酵酒味

保存荔枝方面，即日食用为佳，放在阴凉通风处，尽快吃完。如果吃不完，有以下保存贴士：

冷藏保存 ：先剪掉荔枝叶子，用纸包好，放入保鲜盒再冷藏，可保存约一星期。

：先剪掉荔枝叶子，用纸包好，放入保鲜盒再冷藏，可保存约一星期。 冷冻锁鲜：荔枝剥壳后用盐水短暂浸泡，沥干后放入冰格，可延长保存期，更成为夏日天然冰品，锁住维他命C与香气。

【同场加映】荔枝热气｜一粒荔枝三把火？营养师拆解喉痛热气迷思 6类人忌食

荔枝｜为何吃荔枝易热气？营养师拆解

注册营养师Jim Lau解释，荔枝属于极高糖水果，主要成分为果糖。果糖黏度高，容易依附在口腔及食道黏膜，造成「高渗透」情况，使黏膜水分流失，导致喉咙干涸、不适。同时，高糖环境会削弱黏膜的免疫力，容易引发炎症及细菌滋生，继而出现喉咙痛、生飞滋等症状。此外，高糖食物会刺激胰岛素急速上升，加剧身体的发炎反应。

荔枝｜每日可吃多少粒？6类人忌吃？

荔枝不宜经常大量进食，食安中心指成人每日上限约10粒（约300克），小童则不宜超过5粒。Jim Lau建议，每次最好只吃1至2粒荔枝比较安全，以下6类人士应特别小心，甚至避免食用：

湿疹患者：高糖易引发身体发炎，加重病情。 三高人士：高糖分影响血糖、血脂及血压。 胃酸倒流人士：高糖食物容易引致胃气及倒流。 胆汁回流人士：果糖在小肠内发酵，可能加剧不适。 糖尿病患者：极高糖分易令血糖急升，建议改选蓝莓、士多啤梨、奇异果等低糖水果。 心脏病患者：高糖可增加心脏负担。

荔枝｜荔枝病是什么？空肚吃可致命

Jim Lau提醒，应避免空肚吃大量荔枝，因为高糖食物会大幅度改变血糖，令胰岛素过分释出，引发低血糖。内地曾发生多宗「荔枝病」个案，曾有一名24岁女子一口气吃下约1.2公斤荔枝，随即出现头晕恶心，求医证实为低血糖症，引发手脚无力、晕眩、呕吐，严重时可致抽搐、昏迷甚至死亡。

美国及印度科学家更发现，未成熟的荔枝含「次甘氨酸甲」及「亚甲环丙基甘氨酸」，这两种物质会抑制人体产生葡萄糖，令低血糖风险大增。

荔枝｜食安中心6大安全贴士

本港食安中心呼吁，享用荔枝时谨记以下要点：

选购可靠：向信誉良好的店铺购买。 清洗干净：剥皮前在流动清水下轻轻刷洗果皮。 双手洁净：进食前洗净双手。 切勿空腹：最好在两餐之间食用，避免空肚吃。 控制分量：成人每日不超过10粒，小童不超过5粒。 糖尿病人慎吃：尽量少吃，以免血糖波动。

资料来源：Jim Lau - 注册营养师（获授权转载）、营养师李婉萍、食安中心

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