夏天食荔枝！拆解「一粒荔枝三把火」 即睇品种/忌食人群/每日可吃数量/如何拣选保存
发布时间：13:00 2026-06-15 HKT
「一粒荔枝三把火」，虽然荔枝多吃容易喉咙痛，但其清甜多汁的滋味、令人吃个不停，成为不少港人的至爱！不同荔枝品种有何分别？如何拣选、保存，以及每天可以吃多少粒？《星岛头条》综合专家及食物安全中心的建议，为大家逐一解答，让你在享受夏日甜蜜的同时，也能食得安心又健康。
荔枝｜营养丰富 维他命C含量极高
根据美国农业部数据，荔枝热量适中，却蕴含丰富营养（每100克）：
- 热量：66千卡
- 维他命C：71.5毫克（极高，抗氧化、增强免疫）
- 膳食纤维：1.3克
- 碳水化合物：16.5克（其中糖分15.2克）
- 钾：171毫克（有助平衡血压）
- 镁：23毫克
- 磷：31毫克
- 水分：81.7克
营养师李婉萍曾在个人专页分享，荔枝的维他命C含量极高，有助促进非血基质铁吸收，加上当中的铜离子能辅助造血，对预防贫血有益。研究亦显示，荔枝含类黄酮、酚酸、皂苷及多糖等多种天然抗氧化物，可提高免疫功能、调节血脂、保护心血管。
荔枝｜常见荔枝品种/当造月份 各有风味
荔枝品种繁多，产地、当造月份、果肉质感各有不同。以下为15款香港人熟悉的品种：
|品种
|当造月份
|产地及特点
|三月红
|3月下旬至4月上旬
|
最早熟的品种之一，产于台湾高屏、广东、广西、海南
果实心脏形，鲜红色，肉质细嫩多汁，酸甜清脆
|荔枝王
|5月
|
产自海南、广东、广西、福建等
果型最大，接近鸡蛋大小，肉厚脆嫩，清甜多汁
|妃子笑
|5月
|
产自广东、广西、四川、海南
果大核小，味甜汁多，清香酸甜，还有除口气的功效
|白糖罂
|5月下旬
|
产自广东茂名
果肉爽脆，清甜带蜜香，品质上等
|白腊
|6月上旬
|
又称白腊子，产于广东、广西、海南
果皮鲜红稍带紫，薄而软，果肉白腊色，爽脆清甜
|黑叶
|6月上中旬
|
产自福建、广东、广西
果壳颜色较深，肉质软滑，清甜多汁，香味浓郁，是老一辈最爱的传统荔枝味
|水晶球
|6月中旬
|
广州稀有品种
果肉晶莹洁白如水晶，爽脆清甜，果皮淡红带黄，较刺手，果核细小。
|糯米糍
|6月下旬至7月上旬
|
产自广东、广西
果皮鲜红，皮薄肉嫩，水润多汁，带特殊香气，被誉为晚熟品种中的极品
|桂味
|6月下旬
|
产自广东、广西
成熟时果皮鲜红至暗红，果核细小，肉质爽脆，清甜多汁，带桂花香，是极受欢迎的品种
|挂绿
|6月下旬
|
产自广东，产量稀少
果壳红中带绿，肉洁白晶莹，清甜爽口，被称为岭南四大佳果之一
|状元红
|6月中下旬
|
产于石滩、荔城等地
肉偏白，爽脆多汁，要充分成熟才香甜，品质中等
|兰竹
|6月下旬
|
产于福建龙海
果大心脏形，肉厚乳白，味甜带微酸，可用来酿酒，曾获农业博览会铜奖
|怀枝
|7月上旬
|
产于广东、广西、台湾
果皮暗红色，厚而韧，果肉软滑多汁，味甜，适应力强，是迟熟品种之一
|元红
|7月中旬
|
产于福建福州
心脏形，果皮紫红色，肉较薄，味甜带酸
|陈紫
|7月中下旬
|
产于福建莆田、仙游
有「荔枝皇后」之称，肉质滑软，甜中带微酸，水分充足
荔枝｜挑选荔枝3要诀/保存贴士
李婉萍指，挑选荔枝以下3大要诀：
- 颜色：果皮红中带绿为佳
- 弹性：饱满紧实、有弹性
- 气味：清香自然，没有发酵酒味
保存荔枝方面，即日食用为佳，放在阴凉通风处，尽快吃完。如果吃不完，有以下保存贴士：
- 冷藏保存：先剪掉荔枝叶子，用纸包好，放入保鲜盒再冷藏，可保存约一星期。
- 冷冻锁鲜：荔枝剥壳后用盐水短暂浸泡，沥干后放入冰格，可延长保存期，更成为夏日天然冰品，锁住维他命C与香气。
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荔枝｜为何吃荔枝易热气？营养师拆解
注册营养师Jim Lau解释，荔枝属于极高糖水果，主要成分为果糖。果糖黏度高，容易依附在口腔及食道黏膜，造成「高渗透」情况，使黏膜水分流失，导致喉咙干涸、不适。同时，高糖环境会削弱黏膜的免疫力，容易引发炎症及细菌滋生，继而出现喉咙痛、生飞滋等症状。此外，高糖食物会刺激胰岛素急速上升，加剧身体的发炎反应。
荔枝｜每日可吃多少粒？6类人忌吃？
荔枝不宜经常大量进食，食安中心指成人每日上限约10粒（约300克），小童则不宜超过5粒。Jim Lau建议，每次最好只吃1至2粒荔枝比较安全，以下6类人士应特别小心，甚至避免食用：
- 湿疹患者：高糖易引发身体发炎，加重病情。
- 三高人士：高糖分影响血糖、血脂及血压。
- 胃酸倒流人士：高糖食物容易引致胃气及倒流。
- 胆汁回流人士：果糖在小肠内发酵，可能加剧不适。
- 糖尿病患者：极高糖分易令血糖急升，建议改选蓝莓、士多啤梨、奇异果等低糖水果。
- 心脏病患者：高糖可增加心脏负担。
荔枝｜荔枝病是什么？空肚吃可致命
Jim Lau提醒，应避免空肚吃大量荔枝，因为高糖食物会大幅度改变血糖，令胰岛素过分释出，引发低血糖。内地曾发生多宗「荔枝病」个案，曾有一名24岁女子一口气吃下约1.2公斤荔枝，随即出现头晕恶心，求医证实为低血糖症，引发手脚无力、晕眩、呕吐，严重时可致抽搐、昏迷甚至死亡。
美国及印度科学家更发现，未成熟的荔枝含「次甘氨酸甲」及「亚甲环丙基甘氨酸」，这两种物质会抑制人体产生葡萄糖，令低血糖风险大增。
荔枝｜食安中心6大安全贴士
本港食安中心呼吁，享用荔枝时谨记以下要点：
- 选购可靠：向信誉良好的店铺购买。
- 清洗干净：剥皮前在流动清水下轻轻刷洗果皮。
- 双手洁净：进食前洗净双手。
- 切勿空腹：最好在两餐之间食用，避免空肚吃。
- 控制分量：成人每日不超过10粒，小童不超过5粒。
- 糖尿病人慎吃：尽量少吃，以免血糖波动。
资料来源：Jim Lau - 注册营养师（获授权转载）、营养师李婉萍、食安中心
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