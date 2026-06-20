初级大人必学！一文睇清印尼/香港/菲律宾蓝花蟹分别 附正确清理方法+5类人忌食蟹

不少港人喜欢吃蟹，但街市蓝花蟹产地众多难以分辨。有海鲜店教分印尼、菲律宾及香港的蓝花蟹，更揭秘这产地的蟹最贵却最鲜甜肥美。虽然蟹好吃，但有中医亦提醒有5类人需要尽量避免进食。

印尼/香港/菲律宾蓝花蟹怎样分？越贵越肥美？

「大家姐海鲜网上店」早前在其Facebook专页分享影片，指出市面上的蓝花蟹主要分为印尼、菲律宾及香港本地三大产地。大家姐亲自教大家分辨不同产地的蓝花蟹：

印尼/香港/菲律宾蓝花蟹分别

1.印尼蓝花蟹

整体颜色比较浅色、淡色。蟹壳上的花纹比较散乱，且花纹图案较多。在三款蟹中价钱最便宜，但相对地，其肉质的鲜甜度亦是最低的。

2.菲律宾蓝花蟹

色泽明显较鲜明，呈现出如蓝宝石的颜色。背部的花纹非常清晰，呈现单点分明的状态。价钱比印尼蓝花蟹稍贵，但肉质的鲜甜度远胜印尼蟹。

3.香港蓝花蟹

色泽分布最为均匀，看上去给人一种很舒服的感觉。蟹壳上的花纹平均，像画画一样。香港蓝花蟹价钱是三者中最高，但其肉质最为结实，且鲜甜度极高，甜味是印尼蓝花蟹完全无法比拟的。

为何不同产地的蓝花蟹味道会相差甚远？大家姐解释，关键在于各地海水的咸度不同。简单而言，生长环境的海水咸度越高，蓝花蟹的肉质就会越鲜甜。

蓝花蟹8个正确清理步骤

根据西澳第一产业及区域发展部网站的指引，在冷冻、烹调或食用蓝花蟹前，应按照以下8个正确步骤进行清理：

清理前，先将蟹放入冰水中浸泡约5分钟，使其进入麻醉状态。 将蟹反转腹部朝上，撬起并拔除腹部的甲壳。 将拇指放在蟹壳上部和下部之间的缝隙，用力剥下背甲。将内脏留在背甲中，然后连同背甲一并扔掉。 再次将蟹反转，双手拇指放在蟹身中间向下按压，将蟹身用力掰成两半。 仔细清理蟹口器部分。 彻底去除附著在蟹身两侧的鳃丝。 用流水彻底冲洗干净蟹身内残余的内脏（蟹黄部分）。 经过以上步骤，清理干净的蓝花蟹即可随时进行烹调或保存。

甚么人忌吃蟹？

蟹虽然美味，但亦要顾及个人体质。注册中医林冠杰医师曾指出，蟹性味寒凉，适量进食有活血疏通经络、清热补气的作用，且营养丰富，含有多种有益的微量元素。不过，以下5类人士绝对不宜进食：

蟹属寒凉食物，肠胃虚寒的人吃后，有机会导致腹胀或肚泻。

蟹膏含有极高的胆固醇，三高患者必须高度注意，特别是高血脂。

高血压患者亦必须慎食。

蟹膏胆固醇高，对痛风病人易造成不适或加重病情。

蟹属于发物，患有湿疹、皮癣等慢性皮肤病的人士不宜食用。

资料来源：西澳第一产业及区域发展部网站、「大家姐海鲜网上店」

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