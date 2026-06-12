朱古力控注意！澳门消委会检测朱古力 防腐剂/甜味剂/重金属含量 即睇15款安全名单

朱古力是广受欢迎的甜食，从浓郁的黑朱古力到香甜的牛奶朱古力，再到加入坚果、果干的特色朱古力，每种都令人难以抗拒。澳门消委会曾对市面上的朱古力制品进行检测，了解当中的防腐剂、甜味剂及重金属含量。结果显示，所有样本的防腐剂、甜味剂及重金属含量均未见异常，全部符合相关标准。

朱古力检测全数合格 澳门消委会公布15款安全名单

根据2024年的《澳门消费》资料，15款朱古力由澳门消委会与市政署食品安全厅人员随机购自澳门超级市场、零食商店及烘焙用品店。样本重量由60克至500克不等，标签产地包括中国内地、瑞士、比利时、土耳其、马来西亚、法国、芬兰、南韩及日本。

检测以第23/2018号行政法规《食品中重金属污染物最高限量》及第5/2024号行政法规《食品中食品添加剂使用标准》为依据，分别测试防腐剂、甜味剂及重金属。15款朱古力全数符合标准。

澳门消委会测试15款朱古力安全名单⬇⬇⬇

即看15款安全名单

1. bake Matter VALRHONA JIVARA 40% 牛奶朱古力

规格：100克(g)

标签声称产地：法国

零售价（澳门元）：35.00

检测结果：✓

2. bake Matter 免调温白朱古力

规格：200克(g)

标签声称产地：比利时

零售价（澳门元）：32.00

检测结果：✓

3. Cacao Selection Felchlin SUPREMO 62% Finest Swiss Dark Chocolate Couverture with Sweetener, Sugar Free

规格：500克(g)

标签声称产地：瑞士

零售价（澳门元）：148.00

检测结果：✓

4. FOOD NATION 72% Dark Chocolate

规格：100克(g)

标签声称产地：比利时

零售价（澳门元）：33.90

检测结果：✓

5. GODIVA SIGNATURE 72% DARK CHOCOLATE

规格：90克(g)

标签声称产地：土耳其

零售价（澳门元）：32.00

检测结果：✓

6. HERSHEY'S kisses creamy milk chocolate

规格：217克(g)

标签声称产地：马来西亚

零售价（澳门元）：35.00

检测结果：✓

7. JACQUOT Dark Chocolate 70% Cocoa

规格：100克(g)

标签声称产地：法国

零售价（澳门元）：15.90

检测结果：✓

8. Karl Fazer Dark Chocolate 70% Cocoa

规格：150克(g)

标签声称产地：芬兰

零售价（澳门元）：48.50

检测结果：✓

9. Kinder 朱古力

规格：100克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：17.00

检测结果：✓

10. LATIO 85% Dark Chocolate

规格：180克(g)

标签声称产地：比利时

零售价（澳门元）：19.90

检测结果：✓

11. Lindt LINDOR Milk chocolate with a smooth melting filling

规格：200克(g)

标签声称产地：瑞士

零售价（澳门元）：69.00

检测结果：✓

12. LOTTE DREAM CACAO 56%

规格：86克(g)

标签声称产地：韩国

零售价（澳门元）：18.90

检测结果：✓

13. meiji milk chocolate Bar

规格：120克(g)

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：18.00

检测结果：✓

14. MORINAGA Carre de Cacao 70% Chocolat 18P

规格：86克(g)

标签声称产地：日本

零售价（澳门元）：33.90

检测结果：✓

15. NESTLE 1927 Dark chocolate

规格：60克(g)

标签声称产地：土耳其

零售价（澳门元）：14.90

检测结果：✓

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防腐剂/甜味剂/重金属最高限量

防腐剂： 可以防止食品腐败变质，延长食品的保存期，而山梨酸、苯甲酸及二氧化硫都是常用于加工食品的防腐剂。根据法规，朱古力制品样本不得检出有山梨酸或苯甲酸，而二氧化硫（亚硫酸盐）的最高限量为100mg/kg。检测结果显示全部样本均未见异常，符合要求。



可以防止食品腐败变质，延长食品的保存期，而山梨酸、苯甲酸及二氧化硫都是常用于加工食品的防腐剂。根据法规，朱古力制品样本不得检出有山梨酸或苯甲酸，而二氧化硫（亚硫酸盐）的最高限量为100mg/kg。检测结果显示全部样本均未见异常，符合要求。 甜味剂：一般是以人工合成方式生成的化合物，也有部分是从植物中提取，不同甜味剂的甜度各异，而多种甜味剂混合使用可以叠加甜度。检测结果显示15款朱古力样本均未检出上述甜味剂，符合相关法规要求。朱古力制品甜味剂的最高限量如下：

乙酰磺胺酸钾：500mg/kg 阿斯巴甜：3,000mg /kg 环己基氨基磺酸盐：500mg /kg 糖精：500mg/kg 蔗糖素：800mg /kg 甜菊糖苷：830mg /kg 纽甜：100mg/kg 阿力甜：不得检出

重金属：朱古力制品重金属的最高限量，铅及总砷为均0.5mg /kg，检测结果显示，15款朱古力样本全部符合标准要求。

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有关可可、朱古力制品之选购及食用，市政署食品安全厅有以下建议：

向信誉良好的店铺购买。

留意食用期限及包装是否完好。

仔细阅读标签，注意配料及营养成分。

开封后按建议方法贮存，并在限期前食用。

朱古力不宜放入冰箱，否则温差过大会导致脂肪析出，表面形成白色霜状物质，影响品质与口感。

若发现有异味或异物，切勿食用。

保持均衡饮食，宜多选天然、原味食品，减少进食高糖朱古力制品。

资料来源：《澳门消费》

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