吃小龙虾要小心！19岁男吃后揭患横纹肌溶解症 医生警告忌食2部位 附安全食用指南

踏入夏季，惹味小龙虾成为了餐桌上的主角，但过量进食随时可能引致食安风险！内地有一名19岁男子狂吃小龙虾后，竟爆发横纹肌溶解症。有医生警告，小龙虾有2大部位最毒最脏，应该避免食用。到底小龙虾怎样吃和处理有效降低食安风险？

19岁男吃小龙虾后头痛 揭患横纹肌溶解症

据内媒《光明日报》报道，浙江一名19岁男子早前因连续多日进食小龙虾，突发剧烈头痛、行走困难，被紧急送院后，确诊患上横纹肌溶解症。事件曝光后，令不少海鲜爱好者心生恐惧。

北京大学人民医院肾内科主任、主任医生左力指出，大众其实不必过度恐慌。小龙虾本身并不会直接导致横纹肌溶解症，网传「小龙虾有毒」的说法是片面且不准确的。他解释，人体的四肢及躯干布满了横纹肌。一旦肌肉细胞受损破裂，内里的肌红蛋白就会释放到血液中流遍全身，引发呼吸困难、肌肉酸痛、头晕乏力等症状；若肌红蛋白进入尿液，更会堵塞肾小管、严重损伤肾脏，导致尿液变成酱油色，甚至黑色，这就是横纹肌溶解症。

左医生表示，目前医学界公认，与进食小龙虾相关的横纹肌溶解症，主要与三个因素有关，包括小龙虾体内潜在的哈夫病致病因子、烹调不当，以及个人身体耐受度，这与小龙虾本身有毒或重金属残留并无直接关联。这类病例大多集中在夏季，且几乎都与吃未煮熟的虾、吃来源不明的虾及一次过吃太多有关。

【同场加映】超市三文鱼颜色竟是「调出来」？野生VS养殖脂肪相差3倍医生揭产地成抗生素关键

医生揭小龙虾3类食法易诱发身体不适 忌食2部位

北京大学人民医院急诊内科副主任、主任医生郭维进一步强调，以下3类食法极易诱发身体不适，必须提高警觉：

1.贪多过量

小龙虾蛋白质含量极高，且不易消化。若一次过暴食几斤，不仅会加重肠胃负担导致消化不良，大量蛋白质代谢更可能引发肌肉应激反应，令身体出现不适。

2.烹调未熟透

不少人喜欢吃嫩虾，殊不知未彻底煮熟的小龙虾，极可能残留细菌、寄生虫，并保留了未被高温破坏的哈夫病致病因子，这亦是诱发横纹肌溶解症的关键，切忌为了追求口感而进食半生不熟的虾。

3.吃错部位

很多人爱吃虾头、吃虾膏，觉得鲜香惹味，但这两个部位其实是安全重灾区。虾头内藏有鳃、肝胰脏等内脏，是重金属和各种杂质的集中地；而虾膏本质上是小龙虾的肝脏和胰腺，不仅脂肪极高，亦会累积毒素。长期大量进食会加重肝肾代谢负担，因此强烈建议只食虾肉，绝对不要吃虾头和虾膏。

小龙虾4大安全食用指南 可按3步骤清洗

报道亦综合两位医生的意见，大家吃小龙虾时可参考以下4大安全守则，降低健康风险：

1.挑选

挑选小龙虾要记住「两选一避」：

优先挑选活蹦乱跳、活力十足的小龙虾。

观察其背部是否红亮、腹部绒毛是否白净、虾腮是否洁白无杂质，这代表生长环境较佳。

避免购买外壳暗红、腹部发黑、毫无活力的虾，这类虾多生长在劣质水中，极可能有异味及大量杂质。

2.处理

小龙虾清洗处理按3步骤来，干净又安全：

用盐水或白醋浸泡1至2小时，让虾吐出泥沙和杂质。

戴上手套，用刷子仔细刷洗最易藏污纳垢的腹部。

彻底剪去虾头、去除虾腮，并剔除背部虾线，从源头减少有害物质。

处理时最好戴手套，既能防止被虾钳刺伤，也能做好手部卫生，避免感染。

【同场加映】泰国女子食腌生虾 寄生虫入眼险盲 专家警告严重可上脑致命

3.烹调

必须彻底煮熟煮透，建议高温持续加热最少10分钟，以完全杀灭细菌、寄生虫及破坏潜在致病因子。切忌为了追求鲜嫩，吃半生不熟的虾。

4.食用方法

每次进食量不应超过500克，并应配搭蔬菜及主食，避免空腹暴食。由于小龙虾属中嘌呤及高蛋白食物，过敏体质及痛风患者（特别是急性发作期）应尽量少食或不食。

进食小龙虾后出现3种症状应立即求医

医生亦提醒，进食小龙虾后24小时内，若出现以下3种症状，必须高度怀疑是横纹肌溶解症，应立即求医。及时治疗可快速恢复，若拖延则可能对肾脏造成损伤：

肌肉剧烈酸痛、无力，尤其是四肢部位，活动时痛楚加剧。 尿液颜色明显变深，呈现浓茶色或酱油色，这是极关键的危险讯号。 伴随恶心、呕吐、发烧等不适。

资料来源：《光明日报》

延伸阅读：央视踢爆内地「麻醉活鱼」黑幕 三无麻药+工业酒精浸活鱼保持卖相 长期食用恐损肝肾