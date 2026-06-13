雨后买水果要小心！盘点4种水果最怕水且不耐放 外表靓其实已变坏？

大雨过后，不少主妇会趁低价买水果，但有果栏老板指出，雨后有4大水果极度怕水，购买时外表看似无事，买回家后随时极速发霉变坏，甚至切开才发现果肉已经全烂。

盘点4种水果最怕水且不耐放 外表靓其实已变坏？

「真青翠鲜果店」老板阿毛在Facebook专页分享影片提到，有4款水果在雨后买回家最容易极速变坏：

1.瓜类水果（如西瓜）

西瓜等瓜类在雨后非常容易出现「水伤」，水伤通常无法从水果外表察觉，但切开后会发现果肉已经受到影响。这情况虽然并非完全变坏，但必须尽快食完，不能久放。

2.菠萝

菠萝非常容易吸水，吸水后的果肉会变得极度熟透。建议切开菠萝当天就要马上吃完，否则很容易发酵变坏。

3.木瓜

木瓜是一种非常怕水的水果，只要表皮一碰到水分，就会很容易开始发霉，甚至在果肉尚未熟透前，就已经整个坏掉。

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4.哈密瓜

下雨天过后，哈密瓜很容易从蒂头或底部开始一点点溃烂。最可怕的陷阱是，今天买回去看似没事，但放两天后就烂掉了。

尽管雨天买水果的烂掉风险较高，但阿毛亦透露了果栏市场内的一个隐藏好处，就是雨后的水果价格通常会变得比较便宜，如果想多吃一点，可以在这段时间买。不过阿毛提醒，买回家后一定要赶快吃完，否则很容易变坏而浪费。

甚么是「水伤」？

营养师夏子雯曾在Facebook专页发文解释，「水伤」是指果实因为水分变化、外力碰撞或是病菌感染，导致果皮或果肉出现水浸状、软烂或变色的现象。例如大雨过后，泥土中的疫病菌可能借由雨水四处传播，导致果实受感染；又或者在采摘和运输过程中，因碰撞挤压而造成受损。

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夏子雯提醒，如果是轻微的水伤，只要彻底切除受损部分，通常仍可安全食用。然而，如果水果严重受损，则极可能已滋生微生物，绝对不建议食用。特别是当水果表面出现伤口且有明显的渗液、异味或霉斑，则可能已感染病菌，或是水果过度黑化、软烂或腐臭的味道，表示病菌已经大量繁殖，必须立即丢弃。

资料来源：「真青翠鲜果店」、营养师夏子雯

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