芽菜极易发黑/出水？即学3招正确保鲜秘技 放入冰格前这样做可保存达一个月！

芽菜买回家后放进冰箱没几天，就变坏、发黑兼出水！有专家教3招保鲜神技，其中放入冰格前多做一步，芽菜可保存长达一个月。

3招保鲜芽菜秘技 放入冰格前这样做可保存达一个月！

根据《Yahoo! JAPAN》报道，拥有10年蔬果销售经验的日本网红「青髪のテツ」指出，芽菜价格便宜，不但饱腹感强，更能轻易配搭各种菜式。然而，芽菜却有致命缺点，就是极容易腐烂、发黑及出水。其实很可能是储存方式出错，要多花一点心思，便能大幅延长芽菜的保鲜期。为此，青髪のテツ特别分享了3大延长芽菜保鲜秘诀：

3招保鲜芽菜秘技

1.在芽菜包装袋上戳几个洞

很多人从超市买芽菜回家后，会习惯直接连同未开封的包装袋放进雪柜，这其实是最糟糕的储存方式。芽菜即使在采摘后，仍会持续进行呼吸作用。如果包装袋一直处于完全密封状态，芽菜释放出来的二氧化碳和乙烯气体便会在袋内不断积聚，从而加速其腐烂变质。建议用牙签或叉尖，在包装袋上戳两三个小孔。这个简单的动作能让芽菜呼吸，排走袋内多余的气体，显著延长保鲜期。若打算在购买后一两天内食用，这个方法最为方便有效。

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2.用水浸泡

想芽菜长时间保持爽脆，用水浸泡是一个极佳的方法。方法很简单，将芽菜从袋中取出，用清水快速冲洗干净，然后放入保鲜盒或有盖的食物容器中。接著倒入足够的清水，确保完全浸过所有芽菜，盖好盖子后放入雪柜的保鲜格。需要留意，必须每天换水，因为保持水质清洁能有效防止细菌滋生，令芽菜能保存3至5天，并维持极佳的清爽口感。不过，这个方法可能会令芽菜流失部分水溶性营养素。

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3.急冻保存

芽菜放冰格急冻保存是个不错的选择，只要处理得宜，芽菜急冻后可保存长达约一个月。建议先将芽菜洗净，然后用厨房纸彻底印干所有水分。接著将芽菜放入密实袋中，尽量挤出袋内所有空气，最后放入雪柜冰格。除了直接生冷急冻，亦可以先将芽菜汆水10至20秒，使其略微变软后才放入冰格。由于急冻芽菜在解冻后会因流失水分而失去原本爽脆的口感，因此强烈建议烹调时毋须解冻，直接将急冻芽菜加入味噌汤或炒菜中即可。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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