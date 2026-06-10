液体胶布超级痛？专家教正确用法：只适用浅层小伤口 即睇6大禁用伤口

每次擦损伤口、指甲倒刺甩皮都十分恼人，但小伤口贴大胶布也显得不太方便，此时使用「液体胶布」防水和保护伤口，则颇为方便。但不少人指涂抹液体胶布时会有强烈刺痛，引来大批有相同「痛到尖叫」经历的苦主共鸣。究竟液体胶布该如何正确使用？哪些伤口绝对不能用？

液体胶布｜成分是甚么？使用时有剧痛？

前台大医院感染科医生孔祥琪在个人专页拆解液体胶布原理及使用攻略，轻松护理小伤口。孔医生指，液体胶布的主要成分包括成膜剂（如硝化纤维素）、挥发性溶剂（如乙酸乙酯、乙醇）以及杀菌消毒成分。因为产品本身已具备消毒功能，因此无需额外涂抹药膏或药水。

涂抹后，溶剂迅速挥发，留下薄膜覆盖伤口，隔绝水分和细菌；而刺痛感的元凶正是挥发性溶剂。因此若伤口较深或面积较大，痛感会更明显，这也说明了为何液体胶布只适合用于表浅的小伤口。

液体胶布｜正确使用步骤、适合/不适合的伤口类型

医生提醒，切勿在涂抹液体胶布前先擦药膏或药水。药膏的油性基质会令液体胶布的薄膜无法附著；药水的水分则会干扰成膜过程，导致保护层脱落或失效。正确使用步骤为：

将伤口清洗干净，去除异物 伤口及周边皮肤必须完全擦干 直接将液体胶布均匀涂抹在伤口上，等待自然风干

适合使用部位

整齐、表浅的切割伤（如纸张割伤）

指甲边缘干裂、倒刺

轻微擦伤（手指、脚趾、关节等不易包扎的部位）

穿鞋磨脚伤口

禁止使用部位

​已感染或化脓的伤口：密封后会令细菌大量繁殖，可能恶化成蜂窝性组织炎。 大面积、深层或大量出血的伤口：薄膜无法承受渗出液，且阻碍伤口由底部开始愈合。 动物咬伤、穿刺伤：此类伤口需要彻底清创和引流，不能表面封死。 烫伤：烫伤组织需要散热和排出渗出液，封闭会加重损伤。 眼睛、口腔、鼻腔等黏膜部位：溶剂极具刺激性，可造成强烈灼伤。 湿疹、皮肤炎患处：溶剂会加剧炎症反应。

液体胶布｜含樟脑成分 蚕豆症患者禁用

许多液体胶布产品含有「樟脑」，蚕豆症（G6PD缺乏症）患者接触后可能引发溶血反应，严重时可致命。因此，蚕豆症患者应避免使用任何含樟脑的液体胶布，选购前务必仔细阅读成分标签。

同场加映：水凝胶防水贴（人工皮胶布）

对于有组织渗出液的小伤口，可选用人工皮胶布（水凝胶防水贴）。这类产品属亲水性敷料，能吸收渗出液，人工皮的边缘经过薄化处理，能紧贴关节、脚趾等部位，提供缓冲和防水效果。医生提醒，让干净的伤口保持适当湿润，有利组织的生长及伤口的愈合，也可减少疤痕组织的增生。

资料来源：感染科医生孔祥琪

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