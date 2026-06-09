开抽湿机飘出阵阵霉味？即学3大正确清洁方法 彻底防霉菌/除臭味！

每逢雨季或潮湿天，抽湿机绝对是家家户户最可靠的电器，但打开时总会飘出一阵阵霉味？有品牌教3招清洁抽湿机秘技，彻底防霉菌和去除难闻的异味。

即学3大正确清洁抽湿机方法 彻底防霉菌/除臭味！

据日媒《grapee》报道，日本冷暖气设备制造商Corona指出，如果长期不清洁抽湿机的滤网，灰尘便会大量积聚。这不仅会大幅降低机器的抽湿能力，更会令灰尘轻易被吸入机件内部，引发以下3大危机：

当吸入的灰尘与机内的水分结合，便会成为霉菌滋生的温床，并散发出难闻的霉味。

如果灰尘积聚在通往水箱的通道内，随时会造成堵塞，导致抽湿机漏水。

灰尘在机内经历反复的潮湿与干燥过程后，会硬化成极难清除的顽固污垢。

此外，Corona强调，滤网堵塞会令抽湿机需要耗费更多电力来运作，导致电费成本增加。因此，无论是为了卫生、防止故障还是悭电，定期清洁都至关重要。为了保持抽湿机的最佳效能，Corona提供了以下3个日常清洁保养的正确方法：

清洁抽湿机3大方法

1.滤网清洁

空气滤网清洁频率建议每两星期清洁一次，清洁前务必先关机并拔掉电源掣，可轻轻敲打滤网震落灰尘，或使用吸尘机吸走表面尘埃。若使用吸尘机，切忌使用带有刷毛的吸头，以免损坏滤网。

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2.水箱清洁

如果长时间不清洗水箱，水箱内部会滋生黏液，甚至逐渐变黑，这种变色主要是空气中的灰尘溶解在抽湿水中所致。建议每星期用清水或温水将水箱彻底冲洗一次。遇到顽固污渍时，可用软海绵配合温水轻轻擦洗。冲洗水箱时必须注意水温，严禁使用超过摄氏40度的水，否则极易导致塑胶水箱变形，甚至引发漏水。

3.换季收纳前必做

如果打算长时间不使用抽湿机，建议在收起前，开启抽湿机的内部干燥功能，这能有效防止水分滞留在机件内部，从根本防止霉菌滋生和异味产生，大大延长抽湿机的使用寿命。虽然此功能不能杀灭已存在的霉菌，但将其纳入日常保养程序中，对防霉有极大帮助。

资料来源：《grapee》

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