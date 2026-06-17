生菜不能直接放雪柜！即学1招保存法轻松延长保鲜期 避免水分/营养流失

买生菜回家习惯连袋直塞入雪柜？有达人指出，生菜水分极易流失，切忌直接冷藏，否则营养尽失。因此，只要在放入保鲜格前多做一个关键步骤，就能彻底锁水防腐烂，轻松延长保鲜期。

生菜不能直接放雪柜 即学1招保存法轻松延长保鲜期

据日媒《Yahoo! JAPAN》报道，拥有超过10年蔬果销售经验的日本达人「青髪のテツ」指出，生菜用途广泛，无论是用来做沙律还是作为配菜都非常适合，是不少家庭雪柜中的常备蔬菜。然而，生菜是一种容易脱水腐烂的蔬菜。如果想延长其保鲜期，在放入雪柜储存前必须多加一个关键步骤——「挖走菜芯」。

【同场加映】椰菜直接放入雪柜超错？专家教10秒保存方法 延长保鲜期不易烂

青髪のテツ解释，生菜在采摘后，如果仍保留著菜芯，它便会误以为自己仍在继续生长。这个生长过程会不断消耗叶片中的水分和营养，导致生菜更快枯萎腐烂。因此，与其像刚买回来时那样连袋直接放进雪柜，不如事先将菜芯去除，并妥善进行保湿处理。当然，如果打算在购买当天就将整颗生菜吃完，便毋须如此大费周章；但若想分几天慢慢食用，拔走菜芯绝对能大大延长保鲜期。青髪のテツ亦分享简单的储存步骤：

保存生菜4大步骤

储存生菜4大步骤：

只需用双手拇指用力按压生菜底部的菜芯，然后将其整块挖出。 准备一张稍微沾湿的厨房纸巾，塞入挖走菜芯后留下的空洞中。纸巾切忌完全湿透，水分过多反而会加速生菜变质腐烂，只需保持微湿即可。 将整颗处理好的生菜，用报纸或干爽的厨房纸紧紧包裹起来。 最后，将包好的生菜放入胶袋中绑好，再放入雪柜的蔬菜保鲜格中储存。

青髪のテツ提醒，如果在储存前发现生菜的外层叶片已经受损或变坏，必须及早将其剥除。因为保留受损的叶片，会导致周围原本完好的叶片也加速腐烂。最后，切开或撕碎了的生菜比原个生菜更容易变坏，建议切开后尽快食用完毕。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

延伸阅读：6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜饭少做1事恐中毒