Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生菜不能直接放雪柜！即学1招保存法轻松延长保鲜期 避免水分/营养流失

食用安全
更新时间：09:00 2026-06-17 HKT
发布时间：09:00 2026-06-17 HKT

买生菜回家习惯连袋直塞入雪柜？有达人指出，生菜水分极易流失，切忌直接冷藏，否则营养尽失。因此，只要在放入保鲜格前多做一个关键步骤，就能彻底锁水防腐烂，轻松延长保鲜期。

生菜不能直接放雪柜 即学1招保存法轻松延长保鲜期

据日媒《Yahoo! JAPAN》报道，拥有超过10年蔬果销售经验的日本达人「青髪のテツ」指出，生菜用途广泛，无论是用来做沙律还是作为配菜都非常适合，是不少家庭雪柜中的常备蔬菜。然而，生菜是一种容易脱水腐烂的蔬菜。如果想延长其保鲜期，在放入雪柜储存前必须多加一个关键步骤——「挖走菜芯」。

【同场加映】椰菜直接放入雪柜超错？专家教10秒保存方法 延长保鲜期不易烂

青髪のテツ解释，生菜在采摘后，如果仍保留著菜芯，它便会误以为自己仍在继续生长。这个生长过程会不断消耗叶片中的水分和营养，导致生菜更快枯萎腐烂。因此，与其像刚买回来时那样连袋直接放进雪柜，不如事先将菜芯去除，并妥善进行保湿处理。当然，如果打算在购买当天就将整颗生菜吃完，便毋须如此大费周章；但若想分几天慢慢食用，拔走菜芯绝对能大大延长保鲜期。青髪のテツ亦分享简单的储存步骤：

保存生菜4大步骤
保存生菜4大步骤

储存生菜4大步骤：

  1. 只需用双手拇指用力按压生菜底部的菜芯，然后将其整块挖出。
  2. 准备一张稍微沾湿的厨房纸巾，塞入挖走菜芯后留下的空洞中。纸巾切忌完全湿透，水分过多反而会加速生菜变质腐烂，只需保持微湿即可。
  3. 将整颗处理好的生菜，用报纸或干爽的厨房纸紧紧包裹起来。
  4. 最后，将包好的生菜放入胶袋中绑好，再放入雪柜的蔬菜保鲜格中储存。

青髪のテツ提醒，如果在储存前发现生菜的外层叶片已经受损或变坏，必须及早将其剥除。因为保留受损的叶片，会导致周围原本完好的叶片也加速腐烂。最后，切开或撕碎了的生菜比原个生菜更容易变坏，建议切开后尽快食用完毕。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

延伸阅读：6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜饭少做1事恐中毒

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
10小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
14小时前
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
2小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
12小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
17小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
18小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
22小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
16小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT