冷气点样吹更悭电？拆解最佳风向：水平吹Vs向下吹 凉得快又均匀

炎炎夏日，冷气是港人必备的电器。各位「高级大人」又知不知道如何享受清凉同时悭电费？有日本家事达人分享一则冷气风向的省电问题，颠覆了许多人「冷气要向下吹才凉」的传统观念，在社交网引发热话。

冷气风向水平吹 Vs. 向下吹？

日本生活智慧与家事达人くらしの知恵近日在个人X专页分享到底冷气风向要如何吹——风向朝下还是风向保持水平，哪个更省电？くらしの知恵指出，正确答案竟然是水平方向。

冷空气自然下沉 水平送风更均匀

为什么水平风向反而更省电？原来关键在于「冷空气会积聚在低处」的特性：

当冷气叶片调整为 水平方向 时，吹出的冷空气会先沿著天花板流动，然后均匀地慢慢向下扩散。这样可以有效减少室内「上热下冷」的温度不均现象，让整个房间更快达到设定温度，从而节省电力。

若风向朝下，冷空气直接吹向地面，虽然下半部空间很快变凉，但堆积在天花板附近的热空气却无法散去，导致室内温差大，反而更加耗电。

くらしの知恵指出，如果冷气风向保持水平，同时开启循环扇，可以加速室内空气流动，让冷空气更均匀分布，进一步提升效率。

日系大厂官方认证

事实上，这项技巧完全符合物理学中「热空气上升、冷空气下降」的自然现象，并获得Panasonic等日系冷气品牌的官方认证。在它们的官方网站「常见问题」中，一般建议用户在制冷/除湿模式时，风向会保持水平或微上，避免冷风直接接触人体。

自动模式更聪明：强弱风交替

くらしの知恵指，冷气机在将室内温度降至设定值的过程中，用电量最高。若冷气设为「自动运转模式」，会先以强风快速降温，当接近设定温度时自动切换为弱风，保持温度稳定。这是最有效率的运作方式，值得大家善用。

【同场加映】冷气悭电攻略！日本节目实测：强风比低温更省电 每月悭30港元 原理是甚么？

「强风」比「低温」更消暑又省电费

有日本节目实测不同冷气模式下的降温效果，原来开「强风」比「低温」更消暑又悭电费：

温度调低1度：调低温度15分钟后，身体温度依然较高，无法有效散热。

强风模式：增加风量15分钟后，身体明显降温。

专家指出，要让身体感觉凉爽，与其把温度调低1度，不如将风量调强更为有效。增强风量能促进空气流动，带走身体表面的热量，从而产生清凉感。

因为增强风量虽然风扇噪音较大，但耗电量反而较少；调低温度则会对室外机的压缩机造成负担，耗电量大幅增加。

资料来源：くらしの知恵

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