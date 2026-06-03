牙刷多久换一次？百洁布消毒反加速细菌繁殖？一文即睇7大家居用品正确更换频率

以为屋企日日打扫就好干净？原来有些日用品不换随时惹病上身，甚至将百洁布消毒反会加速细菌繁殖！到底平日常用的牙刷、百洁布多久要换一次？有专家指出，有7大家居用品极易成为细菌温床，若不定期更换，随时危害健康。

7大家居用品正确更换频率 百洁布消毒反加速细菌繁殖？

根据外媒《health》报道指出，想保持身体健康，除了勤洗手、注意饮食营养及有充足睡眠外，家居环境的卫生同样不容忽视。家中有7种日常物品极易成为细菌温床，若不定期更换，随时会危害健康：

1.百洁布

2017年一项研究发现，厨房百洁布极易滋生大量细菌。若尝试对百洁布进行消毒，随时间推移反而可能促进细菌繁殖。因此，研究人员强烈建议定期更换百洁布，例如每星期更换一次。

2.牙刷

牙刷的功能是保持口腔清洁，但若刷毛磨损、弯曲、打结或变脏，清洁效果便会大打折扣。长期放在浴室的牙刷容易滋生细菌，甚至会沾上冲厕时飞散的粪便大肠杆菌。美国牙科协会建议每3至4个月更换一次牙刷。若发现刷毛结块或磨损应立即更换，以免降低预防牙龈疾病的效果。

此外，免疫力低下、容易受感染、正接受化疗或患有慢性疾病的人士，可能需要每两周更换一次。有专家建议在感冒或流感痊愈后应更换牙刷。若不想更换，可将牙刷浸泡在含杀菌成分的漱口水中，以减少85%的细菌数量。

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3.空气滤网

即使没有敏感、哮喘或呼吸系统疾病，定期更换暖气或冷气里的滤网对肺部健康至关重要。若缺乏保养，灰尘、霉菌及致敏原会在空气中不断循环，令各种细菌滞留家中，让居住者染上呼吸系统疾病，专家建议每3个月更换或清洗一次滤网。

4.烟雾侦测器

很多人都知道烟雾侦测器是家中最重要的救生设备之一，却容易忽略更换电池或确保每个设备都能正常运作，相关数据显示，约五分之一的家庭会有至少一个烟雾侦测器无法正常运作，若家里的侦测器都正常，发生火灾时能减少60%的死亡风险。

美国消防协会（National Fire Protection Association）建议每个月测试一次烟雾侦测器，方法是按下测试钮后看是否会有响亮的蜂鸣声，若有代表侦测器在运作，若没有则需要更换电池；若侦测器已安装超过十年则需更换。

5.药品

不少人有囤积药物的习惯以备不时之需，如感冒药、敏感药。但药物一旦过期，可能不再安全有效。因此，医疗专家建议每半年清理一次药箱，丢弃所有过期或不再需要的药物。美国食品药物管理局（FDA）建议尽量将未使用或过期药品，包括处方药和非处方药，送到药物回收点处理，大多数情况下应避免直接当垃圾丢弃或冲入马桶。

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6.滤水器滤芯

滤水器能改善水质口感并过滤污染物及细菌，然而老旧的滤芯不仅无法有效过滤水分，其内部更有机会滋生细菌，危害健康。因此，务必遵循制造商的指示，按建议频率定期更换滤芯。

7.浴帘及淋浴间

潮湿的浴帘极易滋生细菌和霉菌，务必定期清洁及消毒，甚至不要等到看到黑点霉菌才更换。建议平均大约每3个月彻底清洁一次浴帘。此外，淋浴间应每周清洗一次；若家中有人生病，则应每天清洁。

除了定期更换上述物品，以下方法亦有助保护身心健康：

进门前先脱鞋。

保持家中整洁，减少杂物堆积。

经常打开窗户，引入新鲜空气。

检查家中是否存在氡气或其他室内污染物。

确保睡房设计舒适，有利于提升睡眠质素。

尽量使用玻璃容器代替塑胶容器，并以陶瓷厨具代替易洁镬。

资料来源：《health》

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