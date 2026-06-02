澳门消委会检测腐竹及豆腐 人工化学色素/重金属铅伤肝肾可致癌｜即睇15款安全名单

腐竹及豆腐是常见的健康菜式，亦是素食者摄取蛋白质的来源。为了解腐竹及豆腐的安全，澳门消委会早前与市政署食品安全厅合作，对澳门市售的腐竹及豆腐的安全性进行检测，结果显示全部样本检不出禁用色素及重金属铅，符合相关法规要求，市民可放心选购。

15款腐竹及豆腐全数合格

腐竹及豆腐是以大豆作原材料，经过物理或化学过程制成不同口感与用途的豆制食品，因其营养丰富及口感多样化，深受广大消费者喜爱。根据《澳门消费》资料显示，15款腐竹及豆腐样本，都由澳门消委会与市政署食品安全厅工作人员，以消费者身份于本澳超级市场购买。样本标示为2 x 228毫升、108克至500克，以及8安士的规格。标签声称产地包括中国内地、马来西亚、韩国、台湾地区、香港特区及未标示地区。

检测结果显示，所有样本的禁用色素及重金属铅均未见异常，完全符合澳门现行食品安全标准。

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澳门消委会测试15款腐竹及豆腐安全名单⬇⬇⬇

即看15款安全名单

1. 梅州豆腐干

规格：500克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：15.00

检测结果：✓

2. EB CROISSANT SHAPED RING ROLL 可颂铃铃卷

规格：120克(g)

标签声称产地：马来西亚

零售价（澳门元）：16.90

检测结果：✓

3. EVERBEST 3秒铃铃卷

规格：168克(g)

标签声称产地：马来西亚

零售价（澳门元）：26.90

检测结果：✓

4. LCH 鲜腐竹

规格：8安士(oz)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：16.80

检测结果：✓

5. Magic Cook 火锅响铃卷

规格：120克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：20.90

检测结果：✓

6. OURHOME Cooking Tofu

规格：340克(g)

标签声称产地：韩国

零售价（澳门元）：14.90

检测结果：✓

7. PAK FOOK 蒸煮拌滑豆腐方便孖装

规格：2 x 228毫升(ml)

标签声称产地：香港特区

零售价（澳门元）：10.80

检测结果：✓

8. SIO FOK SENG 三边竹

规格：170克(g)

标签声称产地：/

零售价（澳门元）：15.90

检测结果：✓

9. Strong Taste 山水圆枝腐竹

规格：170克(g)

标签声称产地：/

零售价（澳门元）：13.90

检测结果：✓

10. Sujin 素金腐竹（黑豆）

规格：250克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：27.50

检测结果：✓

11. TOPSOYA 有机黄豆豆腐

规格：400克(g)

标签声称产地：香港特区

零售价（澳门元）：6.00

检测结果：✓

12. Vitasoy SAN SUI 蒸煮有机嫩豆腐

规格：350克(g)

标签声称产地：香港特区

零售价（澳门元）：7.50

检测结果：✓

13. ZHOU HEI YA 卤豆腐干（甜辣味）

规格：135克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：20.90

检测结果：✓

14. 中华 黄金豆腐

规格：250克(g)

标签声称产地：台湾地区

零售价（澳门元）：17.00

检测结果：✓

15. 劲仔 酱香味厚豆干

规格：108克(g)

标签声称产地：中国内地

零售价（澳门元）：8.20

检测结果：✓

禁用色素高毒性/可致癌/致畸

根据市政署食品安全专题网站资料，非食用染料并非食用色素，亦非食品添加剂，由于其具有色泽鲜艳、稳定性强、价格便宜等特点，过去被非法作为著色剂添加于食品，以改善食品色泽。非食用色素通常具有高毒性、致癌、致畸或致突变性等问题，为食品安全带来极大的隐患，因此，被禁止在食品中使用。碱性嫩黄及二甲基黄均是工业用染料，长期摄入可能对人体健康造成伤害。根据本澳第5/2024号行政法规《食品中食品添加剂使用标准》规定，腐竹及豆腐食品，不得检出禁用色素碱性嫩黄及二甲基黄。检测结果显示，全部15款样本都检不出上述两种禁用色素，符合本澳相关法规要求。

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重金属铅伤肝肾/可致贫血

重金属铅对人体健康会造成危害，若短时间内摄入大量铅会导致消化系统不适、贫血，甚至致命，而长时间摄入低剂量的铅亦会损害肝脏和肾脏，并特别对儿童的智力发展造成不良影响。根据本澳第23/2018号行政法规《食品中重金属污染物最高限量》规定，腐竹及豆腐食品的重金属铅最高限量为0.5mg/kg。检测结果显示，全部15款样本检不出重金属铅，符合本澳相关法规要求。

市政署食品安全厅就有关腐竹及豆腐之选购及食用健康卫生建议如下：

应向信誉良好的店舖购买腐竹及豆腐等豆制品。

选购预包装豆腐时，应仔细阅读包装上的产品标签，包括生产日期、保质期及确认储存条件要求，避免选购包装已胀气的食品。

尽快食用散装或已开封的豆腐，不应食用外观异常或发出异味的食品。

腐竹其质地为干燥有韧性，不易折断，若已发潮、有霉斑及哈喇味（油膉味）等，则不宜购买或食用。

腐竹需存放于阴凉干燥处，避免受潮，食用前需充分浸透并彻底煮熟才可食用。

资料来源：《澳门消费》

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