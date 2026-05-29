极端酷热｜夏天瞓觉冷气要开几度？专家揭「头部凉爽」最关键 风扇吹身竟是错误做法？

天气极端酷热，不少港人大呻正处于「SS级」的「地狱级炎热」，惊呼「热到溶」，吹风扇都出汗，连想仿傚前香港天文台台长林超英「零冷气入睡」都难以做到！

到底睡觉时，冷气开几多度最好？专家提醒，原来冷气温度要以「头部凉爽」为首要考虑，否则身体难以真正休息。而开冷气时，用风扇直接吹身，竟然是错误做法？

冷气设定24至25°C 配合被子保暖身体

日媒报道，东京疲劳与睡眠诊所院长梶本修身指出，大脑是人体产热最多的器官，也是自主神经系统的中心。让大脑降温休息，身体才能获得充分休息。夏季人们容易疲劳，因为大脑需要发出大量指令（如排汗），消耗极大。

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大脑和身体对舒适温度的要求不同：大脑约23°C，身体约26°C。为平衡两者，建议：

睡觉时将冷气设定在24至25°C，并将定时器调至早上才关机。

重点是让头部降温、身体保暖，因此应盖上被子睡觉，必要时甚至可使用冬季厚被。

呼吸法为大脑降温：吸3秒、停4秒、呼5秒

大脑的自主神经中枢靠近鼻腔，最有效的降温方法是吸入清凉空气。专家推介以下呼吸法：

用鼻子缓慢吸气3秒 忍住呼吸4秒 用嘴巴慢慢呼气5秒 重复3次，有助大脑降温

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7个贴士提升夏季睡眠质素

穿长袖长裤睡觉：有助吸汗，让汗水蒸发以调节体温，最好选用吸湿快干物料。 避免穿袜子：袜子会阻碍脚底排汗，建议改用保暖腿套。 不要让电风扇直吹身体：即使风扇有旋转功能，也只能吹到一侧，会令身体误关汗腺，妨碍体温调节，可能导致失眠。开冷气时，应使用电风扇循环室内空气，而非直接吹身。 睡房保持完全黑暗。 睡前逐渐调暗客厅灯光（如转用暖光或间接照明）。 洗澡后避免使用智能手机，亦不宜带手机浸浴，以免大脑过热。 睡前不要喝酒，酒精会使睡眠变浅。

资料来源：MBK

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